Қазақстан президенті Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 09:04 Сурет: freepik
Мемлекет басшысы Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2025 жылдың 16 желтоқсанында Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сиднейдегі Ханука мейрамы кезінде орын алған қайғылы оқиғаға байланысты Аустралия Премьер-министрі Энтони Албанизге көңіл айту жеделхатын жолдады.

Мемлекет басшысы қаза тапқан жандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектестігін білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев жантүршігерлік қылмысты қатаң айыптап, еліміздің атынан осы қиын сәтте Аустралия халқына сабыр тілейтінін жеткізді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
