Қасым-Жомарт Тоқаев Рустам Баялиевті қызметінен босатты
Сурет: akorda.kz
Zakon.kz хабарлауынша, Рустам Ахатханұлы Баялиев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өңірлік даму мониторингі бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды.
Тиісті құжат 2025 жылғы 24 желтоқсанда Ақордада жарияланды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Баялиев Рустам Ахатханұлы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өңірлік даму мониторингі бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды", – делінген ресми хабарламада.
Рустам Баялиев 1975 жылы туған.
Ол 1996 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін "Халықаралық журналистика" мамандығы бойынша тәмамдаған, 1998 жылы – Еуразиялық нарық институтын "Экономика және менеджмент" мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 1997 жылы ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік салық комитетінде 1-санатты маман ретінде бастаған.
Негізгі қызметтері:
- 1997–1999 жж. – Қарағанды облысы әкімінің орынбасарының кеңесшісі, облыс әкімінің көмекшісі;
- 1999–2000 жж. – ҚР Қаржы министрі көмекшісі, ұйымдастыру және кадрлық жұмыс департаментінің бас хатшысы;
- 2000–2002 жж. – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы саясаты және болжамдау департаментінің басқарма бастығы, орынбасары;
- 2002 ж. қаңтар–қыркүйек – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы және ұйымдастырушылық-кадрлық жұмыс департаментінің орынбасары;
- 2002–2003 жж. – ҚР Өнеркәсіп және сауда министрлігінің Сауда қызметін реттеу, сараптамалық бақылау және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру департаментінің директоры;
- 2003 ж. ақпан–тамыз – ҚР Өнеркәсіп және сауда министрлігінің ДСҰ-ға кіру және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры;
- 2003–2004 жж. – ҚР Өнеркәсіп және сауда министрлігінің Шағын бизнесті қолдау комитетінің төрағасының орынбасары;
- 2004–2005 жж. – Ақмола облысы әкімі аппаратының жетекшісі;
- 2005–2014 жж. – ЖШС "ТПЭП" бас директорының кеңесшісі;
- 2014–2015 жж. – АҚ "Астанаэнергосервис" басқарма төрағасы;
- 2016–2022 жж. – Алматы облысы Ат спорты федерациясының басшысы;
- 2024–2025 жж. – Қазақстан Президенті Әкімшілігі басқарушы ісінің орынбасары;
- 2025 жылғы 13 ақпандан бастап – Президент Әкімшілігінің Өңірлік даму мониторингі бөлімінің меңгерушісі, бұл лауазымда 10 ай қызмет атқарды.
Айта кетейік, бір күн бұрын, 23 желтоқсанда, Тоқаев Президент Әкімшілігінің Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі лауазымына Азамат Кескинбаевты тағайындаған болатын.
