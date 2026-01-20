#Халық заңгері
Саясат

Тоқаев: Мемлекет дәстүрлі құндылықтарды қорғауы тиіс

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 12:44 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 қаңтарда Ұлттық құрылтайдың V отырысында ЛГБТ өкілдері туралы ой-пікірін білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Президент атап өткендей, әртүрлі саяси айлакерлердің ұлттың құндылықтық негізін бұзуға жол беруге болмайды.

"Жастарды жаңашыл, баламалы моральдық құндылықтардың жалған жолына бағыттау әрекеттері жасалуда. Барлығы менің нені айтып тұрғанымды түсінді деп ойлаймын. Мемлекет дәстүрлі мәдени құндылықтарды қорғауы тиіс және деструктивті, моральдық тұрғыдан дұрыс емес мінез-құлық үлгілерін насихаттауға қарсы тұруы қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, қоғамымызда ер мен әйел арасындағы ерікті одақ ретінде неке институтын заң жүзінде нығайту қажет. Бұл одақ мемлекеттік орган арқылы ресми бекітілуі тиіс.

"Сонымен бірге, ресми мемлекеттік моральдық ұстанымнан айырмашылығы бар сенімдері үшін ешкімді қылмыстық жауапкершілікке тартуға немесе моральдық кемсітушілік жасауға болмайды. Мемлекеттің ұстанымы мынадай: әрбір азаматтың таңдау құқығы бар, бірақ бұл таңдауды ешкім мәжбүрлей алмайды. Біздің мемлекет барлық азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайды", – деп толықтырды Мемлекет басшысы.

Бұған дейін хабарланғандай, Қызылордада президенттің қатысуымен Ұлттық құрылтай басталған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
