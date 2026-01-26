#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттік органдардың цифрлық жобаларын сынға алды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 қаңтарда Бас прокуратурада өткен кеңесте құқық қорғау органдарын цифрландыру үдерісінің біріздендірілмегенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 15:07 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 қаңтарда Бас прокуратурада өткен кеңесте құқық қорғау органдарын цифрландыру үдерісінің біріздендірілмегенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, әрбір ведомство цифрлық құралдарын өз бетінше әзірлейді, бұл жұмыс жүйесіз түрде жүргізіліп жатыр.

"Әр мекеме цифрлық жүйесін өз бетімен дамытуда. Бұл шаруа жүйесіз жүргізіліп жатыр. Біртұтас жүйе жоқ. Мысалы, кейбір органдар цифрлық тәсілдерді ұтымды қолданып жұмыс істеуде. Ал кейбірі дұрыс амал-тәсіл таба алмай, қыруар қаржы жұмсап жүр. Бұл, басқа сөзбен айтқанда, нағыз жымқыру. Сондықтан қаражатты орынсыз жұмсап, жаңа дүние жасаудың қажеті жоқ. Үкіметке қолданыстағы барлық цифрлық шешімдерді саралап, тексеріп, олардың тиімділігін арттыруды тапсырамын. Күштік құрылымдарға арналған түсінікті құрылымы бар және технологиялық стандарттары біркелкі бірыңғай цифрлық экожүйе жасалуға тиіс". Президент

Мемлекет басшысы азаматтардың дербес деректерін қорғау қажет екенін айтты

"Ақпараттық кеңістікте азаматтардың дербес деректері жарияланып кеткені туралы хабар жиі шығып жатады. Дербес деректерді барынша қорғау үшін бұл жұмыспен жүйелі түрде айналысу керек" Қасым-Жомарт Тоқаев

Қазақстан президентінің сөзінше, еліміздегі киберқылмыспен күрес тәсілдерін түбегейлі қайта қарау қажет.

"Әлемде киберқылмыс өршіп барады. Жыл сайын мыңдаған азаматымыз соның құрбаны болып жатыр. Қазір интернеттегі алаяқтық қылмыстардың бестен бірі ғана ашылады. Бұл – өте төмен көрсеткіш. Киберқылмыспен күрес тәсілдерін түбегейлі қайта қарау қажет. Цифрлық қатерге төтеп беру үшін құқық қорғау органдары бір қадам алда жүруге тиіс. Озық ойлап, артта қалмаудың амалын табу қажет". Қасым-Жомарт Тоқаев

Сондай-ақ Президент Үкімет пен ҰҚК-ден көші-қон есебін толық цифрландыруды талап етті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жасанды интеллект және ақпараттық қауіпсіздік: Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мәселелерді көтерді
15:21, Бүгін
Жасанды интеллект және ақпараттық қауіпсіздік: Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мәселелерді көтерді
Тоқаев Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне қол қойды
15:53, 09 қаңтар 2026
Тоқаев Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне қол қойды
Қасым-Жомарт Тоқаев Арал мәселесін көтерді
14:35, 20 қаңтар 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Арал мәселесін көтерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: