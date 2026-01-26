Қазақстан президенті үкімет пен ҰҚК-ден көші-қон есебін толық цифрландыруды талап етті
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратурадағы кеңес барысында көші-қон саласын толық цифрландыруды маңызды міндет ретінде атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің айтуынша, көші-қонды реттеу саласында толық цифрландыру жұмыстарын жүргізу қажет.
"Көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыру керек. Бұл – өте өзекті мәселе. Баяғыдан бері талқылап жатырмыз, дұрыс, оң нәтиже аз. Қазір әлемде күрделі ахуал қалыптасып отыр." Қасым-Жомарт Тоқаев
Сондай-ақ Мемлекет басшысы бүкіл әлемде миграциялық ағындардың артып келе жатқанын атап өтті.
"Дүние жүзінде кең ауқымды көші-қон жүріп жатыр десек, қате болмайды. Қоныс аударғысы келетін шетелдіктер үшін Қазақстан – басқа елдерге өтуге де, тұрақтап қалуға да қолайлы мемлекет. Елге келген шетел азаматтарын уақтылы есепке алып, олардың жүріс-тұрысын бақылайтын техникалық құралдарды жетілдіру – аса маңызды міндет. Үкіметке Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, осы жұмысты тездетуді тапсырамын". Мемлекет басшысы
Сонымен қатар Тоқаев Үкіметке енгізілген барлық цифрлық шешімдерге талдау жүргізіп, тексеру жүргізуді тапсырды.
