#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Саясат

Қазақстан президенті үкімет пен ҰҚК-ден көші-қон есебін толық цифрландыруды талап етті

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 15:12 Фото: pixabay
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратурадағы кеңес барысында көші-қон саласын толық цифрландыруды маңызды міндет ретінде атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, көші-қонды реттеу саласында толық цифрландыру жұмыстарын жүргізу қажет.

"Көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыру керек. Бұл – өте өзекті мәселе. Баяғыдан бері талқылап жатырмыз, дұрыс, оң нәтиже аз. Қазір әлемде күрделі ахуал қалыптасып отыр." Қасым-Жомарт Тоқаев

Сондай-ақ Мемлекет басшысы бүкіл әлемде миграциялық ағындардың артып келе жатқанын атап өтті.

"Дүние жүзінде кең ауқымды көші-қон жүріп жатыр десек, қате болмайды. Қоныс аударғысы келетін шетелдіктер үшін Қазақстан – басқа елдерге өтуге де, тұрақтап қалуға да қолайлы мемлекет. Елге келген шетел азаматтарын уақтылы есепке алып, олардың жүріс-тұрысын бақылайтын техникалық құралдарды жетілдіру – аса маңызды міндет. Үкіметке Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, осы жұмысты тездетуді тапсырамын". Мемлекет басшысы

Сонымен қатар Тоқаев Үкіметке енгізілген барлық цифрлық шешімдерге талдау жүргізіп, тексеру жүргізуді тапсырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жасанды интеллект және ақпараттық қауіпсіздік: Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мәселелерді көтерді
15:21, Бүгін
Жасанды интеллект және ақпараттық қауіпсіздік: Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мәселелерді көтерді
Тоқаев үкіметке ел ішіндегі және шетелдегі көші-қон ағымының есебін жүргізетін цифрлық жүйе енгізуді тапсырды
13:23, 08 қыркүйек 2025
Тоқаев үкіметке ел ішіндегі және шетелдегі көші-қон ағымының есебін жүргізетін цифрлық жүйе енгізуді тапсырды
Астанада көші-қон заңнамасын бұзған Бангладеш азаматтары ұсталды
19:35, 11 желтоқсан 2024
Астанада көші-қон заңнамасын бұзған Бангладеш азаматтары ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: