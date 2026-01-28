Қазақстан аумағының тұтастығы, бөлінбейтіндігі және оған қол сұғылмаушылығы туралы норма өзгеріссіз қалады
Бұл туралы 2028 жылдың 28 қаңтарында Конституциялық комиссияның төртінші отырысында Конституциялық Сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов мәлімдеді.
Оның айтуынша, бұл Астанадағы Халықаралық қаржы орталығының қызметі және Алатау қаласын дамытуға қатысты. Аталған шаралар республиканың тиімді экономикалық дамуын қамтамасыз етуге бағытталған.
Бұл ретте, Бақыт Нұрмұханов ұсынылып отырған норманы Конституцияның негізгі ережелерімен тығыз байланыста қарастыру қажеттігін атап өтті. Аталған ережелерге сәйкес елдің әкімшілік-аумақтық құрылымы тек қана конституциялық заңмен анықталады.
"Мемлекеттің біртұтастығы, Қазақстан аумағының тұтастығы, бөлінбейтіндігі және оған қол сұғылмаушылығы туралы норма өзгеріссіз қалады", — деп атап өтті Конституциялық Сот төрағасының орынбасары.
Бұған дейін ол хабарлағандай, ұсынылып отырған жаңартылған Конституция жобасында Преамбула, 11 бөлім және 104 бап қамтылған. Екі жаңа бөлім енгізілген – "Халық кеңесі" және "Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу". Тағы 4 бөлімнің атауы өзгертілген.
Жалпы алғанда, өзгерістер мен толықтырулар Ата Заңның барлық бөлімдерін қамтып, 77 бапқа түзетулер енгізілген, бұл Конституция мәтінінің 84%-ын құрайды.
Сонымен қатар Бақыт Нұрмұханов жаңа Конституция жобасында дін мен мемлекеттің бөлінуі қағидасы бекітілгенін мәлімдеді.