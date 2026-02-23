Ауыл шаруашылығы мамандарының стипендиясы тек 2028 жылдан кейін өсуі мүмкін
Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында аграрлық және ветеринарлық мамандық студенттерінің стипендиясын педагогикалық және медициналық бағыттағы стипендиялармен салыстырғанда қалай белгіленетіні туралы түсіндірді.
Хабарланғандай, "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар" және "Ветеринария" бағыттары бойынша оқитын студенттерге стипендия 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2024 жылмен салыстырғанда 20%-ға арттырылып, 52 372 теңге деңгейінде белгіленген.
"Дегенмен, стипендияның арттырылған мөлшері ҰБТ шекті балын жоғарылатуды талап етеді. Сондықтан педагогикалық бағыттарда бұл шекті балл – 70, медициналық бағыттарда – 75. Ал аграрлық мамандықтар бойынша қазіргі шекті балл – 50, бұл профиль бойынша студенттердің жоғары оқу орындарына қабылдану мүмкіндігін шектеуі мүмкін", – делінген жауапта.
Сонымен қатар, студенттердің стипендиясын арттыру үшін республикалық бюджеттен қосымша қаражат қажет.
"Осыған байланысты, ауыл шаруашылығы бағытындағы студенттердің стипендиясын арттыру мәселесін 2028 жылдан кейін қарау орынды", – деп қосты премьер-министр.
Бұған дейін елдегі аграрлық мамандарға деген қажеттілік туралы хабарланған болатын.
