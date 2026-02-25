#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Саясат

Қазақстанның Кениядағы елшісі Руандадағы елші қызметін қоса атқарады

Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Кения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Барлыбай Кәрімұлы Садықов Қазақстан Республикасының Руанда Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 16:07 Сурет: ҚР СІМ баспасөз қызметі
Барлыбай Садықов Қазақстанның Руанда Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті құжатты 2026 жылғы 25 ақпанда Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.

Ресми хабарламада:

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Кения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Барлыбай Кәрімұлы Садықов Қазақстан Республикасының Руанда Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды", – делінген.

Барлыбай Садықов 1964 жылғы 25 қыркүйекте туған. 1988 жылы КСРО Қорғаныс министрлігінің Әскери институтын бітірген.

Дипломатиялық қызметін 1993 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Еуропа және Америка елдері басқармасында атташе лауазымынан бастаған.

Әр жылдары СІМ-нің орталық аппаратында және Қазақстанның Италия, Швейцария, АҚШ-тағы шетелдік мекемелерінде басшылық қызметтер атқарған.

2008–2012 жылдары Көпжақты ынтымақтастық департаменті директорының орынбасары, директоры болды. 2013–2015 жылдары ҚР СІМ-нің Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі қызметін атқарған.

2015 жылғы желтоқсанда Қазақстанның БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілінің орынбасары, 2016 жылғы тамызда Нью-Йорк қаласындағы БҰҰ жанындағы Қазақстанның Тұрақты өкілінің бірінші орынбасары болып тағайындалды.

2018–2019 жылдары Қазақстанның Пәкістандағы елшісі болды.

2019 жылғы шілдеден бастап Кениядағы елші және Найроби қаласындағы БҰҰ бөлімшесі жанындағы Қазақстанның Тұрақты өкілі қызметтерін қоса атқарды.

Төтенше және Өкілетті Елші дипломатиялық дәрежесіне ие. Ағылшын және урду тілдерін меңгерген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ерлан Байжанов Қазақстанның Беларусь Республикасындағы елшісі болып тағайындалды
14:54, 25 тамыз 2023
Ерлан Байжанов Қазақстанның Беларусь Республикасындағы елшісі болып тағайындалды
Әлібек Бақаев Қазақстанның Аустрия Республикасындағы елшісі қызметінен босатылды
09:15, 14 тамыз 2023
Әлібек Бақаев Қазақстанның Аустрия Республикасындағы елшісі қызметінен босатылды
Әлібек Бақаев Қазақстанның Словениядағы елшісі қызметін қоса атқаратын болды
11:23, 24 наурыз 2023
Әлібек Бақаев Қазақстанның Словениядағы елшісі қызметін қоса атқаратын болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: