Жеті жылда Қазақстанда ондаған мың километр жол жаңартылды
Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов өз мақаласында атап өткендей, Тоқаевтың жеті жылдық президенттік қызметі кезінде шамамен 1 мың км жаңа теміржол салынды, барлық түрдегі жөндеу жұмыстары 9,5 мың км жолға жүргізілді, оның ішінде 3,5 мың км жолға капитальды жөндеу жасалды.
"Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды қалаларындағы және шекаралық бағыттардағы теміржол тораптарын жаңарту өткізу қабілетін арттырып, елдің транзиттік әлеуетін күшейтті, өңірлердің байланысын қамтамасыз етті, логистикалық шығындарды азайтты және ішкі нарықты кеңейтті", – деді Премьер-министр.
Сонымен қатар, ол 2026 жылы онжылдар бойы жөнделмеген 124 теміржол вокзалының реконструкциясы аяқталатынын, олар іс жүзінде тозғанын айтты.
Жеті жыл ішінде 25 мыңнан астам км автомобиль жолдары салынды немесе реконструкцияланды, "Орталық – Оңтүстік", "Орталық – Шығыс", "Батыс – Шығыс" негізгі коридорлары құрылды, барлық өңірлерде жергілікті жол желісі айтарлықтай жаңартылды.
"Жергілікті жолдарды жөндеу және салу, бұрын онжылдар бойы жүйелі қаржыландырудан тыс қалған, көпжақты эффект берді: шығындарды қысқарту, сауданы арттыру, шағын және орта бизнес дамуы, өңірлердің инвестициялық тартымдылығын арттыру. Нақты айтқанда, жол желісі елдің экономикалық кеңістігінің тірегіне айналды. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда", – деп түйіндеді Бектенов.
Сондай-ақ, ол елде осы жылдар ішінде минералдық-шикізат базасына деген көзқарастың қалай өзгергенін баяндады.