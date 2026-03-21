Заң мен тәртіп сақталмаса, реформалар нәтиже бермейді – президент
Мемлекет басшысы сөзінде заңдар мен қоғамдық тәртіп қатаң сақталмаса, елімізде ешқандай реформа ойдағыдай жүзеге аспайды деді.
"Ел ішін тұрақсыздық жайлаған, билік институттары сын мен шабуылға ұшыраған мемлекеттерде ешқандай ілгерілеу болмайды. Сондықтан біздің еліміздегі қоғамдық өмір эволюциялық жолмен, дұрыс бағытта дамуы тиіс", – деді.
Президент 2022 жылы Конституцияға енгізілген түзетулерге тоқталды:
- Президентті жеті жылдық мерзімге бір рет қана сайлау;
- Президенттің жақын туыстарына мемлекеттік қызмет пен ұлттық компанияларда қызмет атқаруға тыйым салу;
- Конституциялық және құқық қорғау органдарының басшыларын бір мерзімге сайлау.
Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа консультативтік орган – Халық кеңесінің құрылуының маңыздылығын атап өтті. Бұл орган қоғамдық-саяси өмірге қатысты өзекті мәселелерді талқылап, Құрылтайға заң жобаларын ұсыну құқығына ие болады.
"Халық кеңесі – қоғам мен билік арасындағы байланысты нығайтып, елдің дамуына үлес қосатын жаңа институционалдық механизм", – деді Президент.
Мемлекет басшысы елдегі реформалардың тиімділігі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, заңдарды қатаң сақтау және тәртіптің қамтамасыз етілуімен тікелей байланысты екенін айтты. Сондай-ақ, президент заңдардың орындалуы мен қоғамдық тәртіптің сақталуы болашақтағы стратегиялық реформалардың табысты жүзеге асуының кепілі екенін атап өтті.
"Егер заң мен тәртіпті сақтамасақ, ең озық реформалар да нәтиже бермейді. Біз барлығымыз осы бағытта біртұтас жұмыс істеп, қоғамымыздың тұрақтылығын қамтамасыз етуіміз қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ел Президенті бұл сөздерін бүкіл қоғам мен мемлекеттік органдарға нақты міндет ретінде қойып, заңдылық пен тәртіптің елдің дамуы мен өркендеуіндегі басты тірегі екенін тағы бір мәрте растады.