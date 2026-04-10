Тоқаев: Құқықтық нигилизмге жол жоқ – заң мен тәртіп үстем болуы тиіс
Президенттің айтуынша, ғалымдар өркениет құндылықтарын насихаттап, қоғамға үлгі болатын маңызды күшке ие.
"Осы күрделі үдерісте ғалымдар ерекше рөл атқарады. Өйткені олар өркениет құндылықтарын дәріптеп, санаткерлік және моральдық қасиеттерімен көпке үлгі көрсетеді", – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев нағыз ғалымдардың әрдайым ағартушылық пен білім жолында алдыңғы шепте жүретінін атап өтті.
Президент әл-Фарабидің "Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы" деген сөзін мысалға келтіріп, гуманизм, әділдік және жауапкершілік құндылықтарының маңызын ерекше атады.
"Сондықтан өскелең ұрпақты адамгершілікке және заңды құрметтеуге тәрбиелегенде ғана шынайы өркендеуге бет аламыз", – деді ол.
Мемлекет басшысы қоғамда деструктивті көзқарастар мен жат дүниетанымға жол бермеу қажеттігін де ескертті.
Сонымен қатар Президент елдегі тұрақтылық пен бірлікті бұзуға бағытталған әрекеттерге заң аясында қатаң тосқауыл қойылатынын айтты.
"Конституцияда жазылғандай, елімізде заң мен тәртіп үстемдік құруы керек", – деді Тоқаев.
Қасым-Жомарт Тоқаев құқықтық нигилизмге жол берілмейтінін және қоғамның таңдауы – заңға бағынатын парасатты орта екенін атап өтті.