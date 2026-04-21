Саясат

Моңғолия президенті Қазақстанмен серіктестікті кеңейтуге басымдық берілетінін айтты

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 14:27 Фото: pixabay
Ухнаагийн Хүрэлсүх Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары екі ел арасындағы достық пен жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайта түсетініне сенім білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Моңғолия Президенті Қазақстанды Орталық Азиядағы алғашқы стратегиялық серіктесі деп атап, екіжақты қарым-қатынасты дамытуға ерекше мән берілетінін айтты.

"Достық қатынастарды одан әрі күшейтуге және сауда-экономикалық ынтымақтастық аясын кеңейтуге сыртқы саясатымызда басымдық береміз. Соңғы екі жылда бірқатар ортақ міндеттерді жүзеге асырып, серіктестікті жаңа деңгейге көтердік. Екі ел арасындағы сенімді нығайтуда заң шығарушы органдардың рөлі ерекше", – деді Ухнаагийн Хүрэлсүх.

Сондай-ақ ол 2024 жылы қол қойылған 2025–2027 жылдарға арналған жол картасының маңызын атап өтті. Оның айтуынша, алдағы негізгі мақсат – Қазақстан мен Моңғолия арасындағы тауар айналымын 500 миллион долларға дейін жеткізу.

Бұдан бөлек, Моңғолия Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі жалпыұлттық референдумның табысты өтуімен құттықтады.

"Бұл тарихи шешім Қазақстанның одан әрі дамуына, заң үстемдігіне негізделген қоғам құруға жол ашады деп сенемін", – деді ол.

Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Моңғолия арасында жаңа автожол салу жоспарлануда
14:33, Бүгін
Қазақстан мен Моңғолия арасында жаңа автожол салу жоспарлануда
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Серджо Маттарелла келіссөз жүргізді
12:48, 29 қыркүйек 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Серджо Маттарелла келіссөз жүргізді
Моңғолия президенті Астанада өткен байқаудың жеңімпазын марапаттады
12:06, 09 қаңтар 2026
Моңғолия президенті Астанада өткен байқаудың жеңімпазын марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Бүгін
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Бүгін
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Бүгін
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
