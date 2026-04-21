Моңғолия президенті Қазақстанмен серіктестікті кеңейтуге басымдық берілетінін айтты
Ухнаагийн Хүрэлсүх Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары екі ел арасындағы достық пен жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайта түсетініне сенім білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Моңғолия Президенті Қазақстанды Орталық Азиядағы алғашқы стратегиялық серіктесі деп атап, екіжақты қарым-қатынасты дамытуға ерекше мән берілетінін айтты.
"Достық қатынастарды одан әрі күшейтуге және сауда-экономикалық ынтымақтастық аясын кеңейтуге сыртқы саясатымызда басымдық береміз. Соңғы екі жылда бірқатар ортақ міндеттерді жүзеге асырып, серіктестікті жаңа деңгейге көтердік. Екі ел арасындағы сенімді нығайтуда заң шығарушы органдардың рөлі ерекше", – деді Ухнаагийн Хүрэлсүх.
Сондай-ақ ол 2024 жылы қол қойылған 2025–2027 жылдарға арналған жол картасының маңызын атап өтті. Оның айтуынша, алдағы негізгі мақсат – Қазақстан мен Моңғолия арасындағы тауар айналымын 500 миллион долларға дейін жеткізу.
Бұдан бөлек, Моңғолия Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі жалпыұлттық референдумның табысты өтуімен құттықтады.
"Бұл тарихи шешім Қазақстанның одан әрі дамуына, заң үстемдігіне негізделген қоғам құруға жол ашады деп сенемін", – деді ол.
