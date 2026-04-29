Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь Президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь Президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 16:45 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 29 сәуіпінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь Президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Әңгімелесу барысында президенттер Қазақстан мен Беларусь арасындағы қарым-қатынас жүйелі түрде дамып келе жатқанын атап өтіп, ынтымақтастықтың барлық бағыты бойынша оң динамика байқалатынын атап өтті.

Мемлекеттер басшылары сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты одан әрі кеңейту мүмкіндіктерін талқылады.

Тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасып, алдағы бірлескен іс-шаралардың кестесін қарастырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенконы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысына және Еуразиялық экономикалық форум жұмысына қатысуға шақырды. Аталған жиындар мамыр айының соңында Астана қаласында өтеді.

Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы NVIDIA және Firebird AI компанияларының өкілдерін қабылдады
19:48, Бүгін
Мемлекет басшысы NVIDIA және Firebird AI компанияларының өкілдерін қабылдады
Тоқаев Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті
13:48, 29 қазан 2025
Тоқаев Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті
Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті
18:29, 02 қазан 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Клуб АПЛ нацелился на полузащитника сборной Казахстана
21:22, Бүгін
Клуб АПЛ нацелился на полузащитника сборной Казахстана
Хамзат Чимаев объяснил, почему не хочет бороться с чемпионами Олимпийских игр
20:57, Бүгін
Хамзат Чимаев объяснил, почему не хочет бороться с чемпионами Олимпийских игр
Топовый боец UFC раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша Махачеву
20:32, Бүгін
Топовый боец UFC раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша Махачеву
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Астана" - "Тобол"
20:01, Бүгін
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Астана" - "Тобол"
