Саясат

​Қазақстан Энергетика министрі Ресей энергетикалық блогының басшыларымен кездесті

Мәскеуде ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Ресей энергетикалық блогының басшылығымен бірқатар кездесулер өткізді. Бұл туралы 2026 жылғы 7 мамырда ҚР Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 14:45 Сурет: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
Мәскеуде ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Ресей энергетикалық блогының басшылығымен бірқатар кездесулер өткізді. Бұл туралы 2026 жылғы 7 мамырда ҚР Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Энергетика министрі Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының орынбасары Александр Новакпен және Ресей Федерациясының Энергетика министрі Сергей Цивилевпен кездесті.

​Келіссөздер барысында тараптар энергетика саласындағы екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, соның ішінде мұнай-газ саласы мен электр энергетикасындағы өзара іс-қимылды, сондай-ақ бірлескен инфрақұрылымдық жобаларды дамытуды талқылады.

​Тараптар стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға және энергетика саласындағы өзара іс-қимылды тереңдетуге мүдделі екендіктерін растады.

​Кездесулер қорытындысы бойынша екі ел экономикасының тұрақты дамуы мен энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған белсенді диалогты жалғастыру және бірлескен жобаларды пысықтау туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

Айгерим Тарина
