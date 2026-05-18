Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлік қауіпсіздік бойынша ІІМ ынтымақтастығын күшейтуді ұсынды
Президенттің пікірінше, бүгінде Транскаспий халықаралық көлік бағыты еуразиялық логистиканың маңызды стратегиялық элементіне айналып отыр. Алайда оның қарқынды дамуы белгілі бір қауіп-қатерлерді де қатар алып келеді.
"Транскаспий халықаралық көлік бағыты еуразиялық логистиканың стратегиялық элементіне айналып келеді. Жаһандық сауда тізбегінің трансформациясына және геосаяси қысымның күшеюіне сәйкес оның маңызы еселеп артты. Сонымен қатар жүк тасымалын ұлғайтудың белгілі бір қауіп-қатерлері бар. Әңгіме трансұлттық қылмыс, соның ішінде контрабанда, есірткі, қару-жарақ тасымалы туралы болып отыр", – деді Президент.
Мемлекет басшысы өңірлік қауіпсіздіктің тиімді жүйесін қалыптастыру үшін "Орталық Азия – Қытай" форматының әлеуетін барынша пайдалану қажет екенін атап өтті.
Осыған байланысты Президент ішкі істер министрліктері арасындағы өзара іс-қимылды күшейтіп, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қатысты ақпарат алмасуды жүйелеу маңызды екенін жеткізді.
"Менің ойымша, ішкі істер министрліктері бір-бірімен ынтымақтастықты күшейтіп, қауіпсіздік және қоғамдық тәртіп мәселелеріне қатысты ақпараттармен бөлісуге тиіс. Бұл халықтарымыздың арман-тілегіне толығымен сай келеді. Жұртшылық мемлекеттер басшыларынан өз елдерін тәртіпке келтіріп, қалыпты әрі қауіпсіз өмірге қолайлы жағдай жасау үшін аса шұғыл, тиімді шешімдер қабылдауды талап етіп отыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы азаматтардың өздерін қауіпсіз сезінуі үшін қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы нақты әрі заңға негізделген шаралар қабылдануы қажет екенін айтты.
"Балаларымыз, жалпы халық ел басшыларының, ішкі істер министрлері мен басқа да ведомство жетекшілерінің заңға сәйкес қоғамдық тәртіпті сақтау шараларын қабылдап жатқандарына көздері жетіп, өздерін қауіпсіз сезінуі қажет", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Қытай Халық Республикасымен және Орталық Азия мемлекеттерімен өзара сенім, тату көршілік, ортақ жауапкершілік негізіндегі ынтымақтастықты ілгерілетуге ерекше мән беретінін жеткізді
Кездесуге қатысушылар өзара байланыстарды жолға қоюға, жедел ақпарат алмасуға, кәсіби қарым-қатынастарды дамытуға және құқық қорғау органдарының қызметіне заманауи технологияларды енгізуге ниетті екендерін растады.
Президент аталған жиынның Орталық Азия мен Қытай аумағындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша серіктестік пен ықпалдастыққа тың серпін беретініне сенім білдірді.