Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Мұхтар Шахановтың қайтыс болуына байланысты көңіл айтты

Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мұхтар Шахановтың қайтыс болуына байланысты көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 20 сәуірде Ақорданың хабарлауынша, Мемлекет басшысы ұлт перзенті, аса көрнекті ақын, белгілі қоғам қайраткері, Халық жазушысы, Қазақстанның Еңбек Ері Мұхтар Шахановтың отбасы мен жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады.

"Мұхтар Шаханов бар ғибратты ғұмырын қастерлі сөз өнеріне арнап, қазақ поэзиясын жаңа белеске көтерген, төл әдебиетіміз бен мәдениетіміздің көкжиегін кеңейтуге елеулі үлес қосқан қоғамымыздың тұғырлы тұлғасы еді. Әрқашан тіл жанашыры ретінде игілікті істердің бастауында болды. Шығармалары көптеген шет тілдеріне тәржімаланды, жалынды жырларын қалың оқырман сүйіп оқыды. Өнегелі өмір сүріп, соңына мол әдеби мұра қалдырған Мұхтар Шахановтың жарқын бейнесі халқымыздың жадында мәңгі сақталады", – делінген жеделхатта.

83 жастағы Мұхтар Шахановтың қайтыс болғаны туралы ақпарат 2026 жылғы 19 сәуірде белгілі болды.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қырғызстан президенті Мұхтар Шаханов туралы: Оның өмірден өтуімен тұтас бір дәуір аяқталды
14:36, Бүгін
Қырғызстан президенті Мұхтар Шаханов туралы: Оның өмірден өтуімен тұтас бір дәуір аяқталды
Тоқаев Иран Президентінің қайтыс болуына байланысты көңіл айтты
13:03, 20 мамыр 2024
Тоқаев Иран Президентінің қайтыс болуына байланысты көңіл айтты
Мемлекет басшысы Дариға Тілендиеваның қайтыс болуына байланысты көңіл айтты
09:01, 12 наурыз 2025
Мемлекет басшысы Дариға Тілендиеваның қайтыс болуына байланысты көңіл айтты
Оқи отырыңыз
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
