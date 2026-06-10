Тоқаев Канаданың жаңа генерал-губернаторын құттықтады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Канада генерал-губернаторы Луиза Арбурға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 10 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Президент Канаданың жаңа Генерал-губернаторы Луиза Арбурды лауазымына ресми түрде кірісуімен құттықтап, оның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Канада халқына бақ-береке тіледі.Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, Қазақстан Канадамен сан қырлы серіктестікті нығайтуға бейіл әрі қос халықтың мүддесі үшін тығыз ықпалдастыққа әзір", делінген құттықтау жеделхатында.
Бұған дейін Мемлекет басшысы 2026 жылғы 10 маусымда АҚШ президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Горды қабылдаған болатын.
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