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Саясат

Мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды

Қол қойды, Тоқаев, жануарлар дүниесі, Қылмыстық кодекс, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекс, телекоммуникациялар нарығы,, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 20:32 Сурет: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 19 маусымда бірқатар заңға қол қойды. Онда жануарлар дүниесіне, Қылмыстық, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстерге, телекоммуникациялар нарығына қатысты бірқатар заңға енгізілген өзгерістер мен түзетулер қамтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарлар дүниесі, орман және аңшылық шаруашылығы және кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

Сондай-ақ президент "Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне телекоммуникациялар нарығын және деректерді өңдеу орталықтарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойғаны да хабарланады.

Бұған дейін Ақордада Қасым-Жомарт Тоқаев Польша Республикасы Сенатының маршалы Малгожата Кидава-Блоньскамен кездескен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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