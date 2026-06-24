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Саясат

Тоқаев бірден төрт заңға қол қойды

Қол қойды, Тоқаев, заң, ғылым, машина жасау, атқарушылық іс жүргізу, цифрландыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 19:37 Сурет: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің бірқатар заңдарында өзгерістер мен түзетулер енгізетін құқықтық нормативтерге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 24 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым, ғылымды қажетсінетін аумақтар, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, денсаулық сақтау және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды".

Сондай-ақ президент "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне машина жасауды дамыту және көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

Одан бөлек Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрландыру, дербес деректерді қорғау, жол жүрісі және көліктегі озық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы( Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлескені хабарланған.

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