Қазақстан президенті: Алатау Қазақстандағы толық цифрланған алғашқы қалаға айналады
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-ші пленарлық отырысында Алатау қаласын дамыту елдің маңызды стратегиялық міндеттерінің бірі екенін айтты.
Президенттің сөзінше, қала халықаралық инвестиция тартатын әрі жоғары технологиялық жобаларды жүзеге асыратын жаңа орталыққа айналмақ. Бүгінде Алатау әлемдік деңгейдегі арнайы құқықтық режимі бар қарқынды дамитын аумақ ретінде айқындалған.
"Бүгінде Алатау әлемдік деңгейдегі арнаулы құқықтық режимге ие, қарқынды дамитын аумақ болып бекітілді. Дүние жүзінен инвестиция тарту және Алатауды халықаралық іскерлік орталықтардың біріне айналдыру мақсатында нормативтік база жасақталды. Шаһарды Қазақстандағы толық цифрланған алғашқы орталық ретінде жобалап жатырмыз, – деді Президент.
Мемлекет басшысы қалада барлық инфрақұрылым мен мемлекеттік қызметтер бірыңғай цифрлық экожүйе аясында жұмыс істейтінін атап өтті.
"Мұндағы аса маңызды инфрақұрылым, мемлекеттік қызметтер мен қала экономикасы үлкен дерекқор, озық технология және заманауи басқару моделі негізінде жұмыс істейтін біртұтас цифрлық экожүйеге біріктіріледі. "Digital by default" қағидатына сәйкес, мемлекеттік басқарудың барлық үдерісі әуел бастан тек цифрлық форматта жасалады. Алатау қаласы әкімшілігінің бірыңғай цифрлық платформасы арқылы тұрғындар мен инвесторлар мемлекеттік қызметтерге жүгініп, тиісті рұқсаттама құжаттарын рәсімдей алады, арнаулы құқықтық режимнің артықшылықтарын пайдаланады, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің айтуынша, Алатауда цифрлық активтер нарығын дамытуға арналған заманауи құқықтық база да қалыптастырылады.
"Бұдан бөлек, қаладағы цифрлық активтер саласында криптовалюта биржалары мен активтерді токендеу қызметтерін реттейтін озық нормативтік-құқықтық база жұмыс істейді. Біз халықаралық инвесторларды осы бірегей юрисдикцияның артықшылықтарын жоғары технологиялық және табысты жобаларды жүзеге асыратын сенімді алаң ретінде пайдалануға шақырамыз, – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллектіні дамыту мен цифрлық тәуелсіздікті нығайту Қазақстанның ұзақмерзімді экономикалық тұрақтылығы үшін аса маңызды екенін атап өтті.
"Кеңес пен мемлекеттік органдардың тұрақты диалогы өте маңызды екенін атап өткім келеді. Тиімді шешімдер әзірлеп, қажетті реформалар жүргізу үшін барлық қатысушының тәжірибесі мен білімін, сарапшылық әлеуетін жұмылдырған жөн. Мемлекет пен бизнестің ұзақмерзімді әрі өзара тиімді серіктестігі цифрлық экономика мүмкіндіктерін толық пайдалануға және азаматтарымыздың игілігі үшін өркендеген мемлекет құруға ықпал ететін негізгі фактор болатынына сенімдімін, – деді Президент.
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