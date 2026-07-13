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Саясат

Мемлекет басшысы Черногория президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Черногорияның Мемлекеттілік күніне орай Президент Яков Милатовичті құттықтады., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 11:30 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 13 шілдесінде Қасым-Жомарт Тоқаев Черногорияның Мемлекеттілік күніне орай президент Яков Милатовичті құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сәйкес, Мемлекет басшысы Қазақстан мен Черногория арасындағы достыққа және өзара құрметке негізделген көпжылдық ынтымақтастықты жоғары бағалайтынын жеткізді.

Жеделхатта Черногория көшбасшысының жуырда Астанаға жасаған ресми сапары екіжақты қарым-қатынастар тарихындағы маңызды кезеңге жол ашқаны және кең ауқымды салалардағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүмкіндік бергені атап өтілген.

Қасым-Жомарт Тоқаев Яков Милатовичтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Черногория халқына құт-береке тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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15:35, 01 шілде 2026
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