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Саясат

Тоқаев Қазақстанның Қырғызстанда жаңадан тағайындалған елшісін қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі, Әбілқайыр Сқақов, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 18:41 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы жаңадан тағайындалған елшісі Әбілқайыр Сқақовты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 14 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Әңгімелесу барысында президент бауырлас Қырғызстанмен достықты, тату көршілікті, стратегиялық серіктестік пен одақтастықты одан әрі нығайтудың маңызын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әбілқайыр Сқақовқа екі ел арасында көлік-транзит, энергетика, су, ауыл шаруашылығы және цифрландыру салаларындағы сан қырлы ынтымақтастықты дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді.

Сонымен қатар мәдени-гуманитарлық байланысты жандандыруға баса назар аударылды.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары – Хатшылық басшысы Қанатбек Жайсанбаевты қабылдаған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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