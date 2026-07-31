Қазақстан президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шолпан-Атаға барады
Фото: akorda.kz
Шолпан-Ата қаласында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми кездесуі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен 31 шілде – 1 тамыз күндері Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға сапармен барады", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Айта кетейік, Қырғызстан Президенті 2026 жылғы 29 шілдеде "Болашақ ойындары – 2026" халықаралық мультиспорттық турнирінің ашылу салтанатына қатысу үшін Астанаға келген еді.
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