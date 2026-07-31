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Саясат

Қазақстан президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шолпан-Атаға барады

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, Казахстан и Кыргызстан, Казахстанско-кыргызские отношения, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 10:01 Фото: akorda.kz
Шолпан-Ата қаласында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми кездесуі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен 31 шілде – 1 тамыз күндері Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға сапармен барады", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Айта кетейік, Қырғызстан Президенті 2026 жылғы 29 шілдеде "Болашақ ойындары – 2026" халықаралық мультиспорттық турнирінің ашылу салтанатына қатысу үшін Астанаға келген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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