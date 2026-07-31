Қасым-Жомар Тоқаев Шолпан-Атаға барды
Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 31 шілдеде Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеп, сапарға қатысты бірқатар мәлімет пен оқиға орнынан түсірілген фотосуреттерді жариялады.
"Қасым-Жомарт Тоқаевты әуежайда Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды", – деп жазды ресми ақпаратта.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғызстанға сапары алдын ала хабарланған еді.
Сондай-ақ 2026 жылғы 30 шілде мен 2 тамыз аралығында Ыстықкөлде көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілетіні хабарланды. Бұл күндері онда судағы жарыстан Formula 1 H2O халықаралық әлем чемпионаты және ESCAPE FEST 2026 ауқымды музыка фестивалі өтеді. Осыған байланысты Ыстықкөлден ұшатын қазақстандықтарға әуежайға үш сағат бұрын келу ұсынылды.
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