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Саясат

ОА елдерінің президенттері су-моторлы спорттан әлем чемпионаты кезеңінің ашылу салтанатына қатысты

ОА елдерінің президенттері, Қырғыстан, су-моторлы спорты, әлем чемпионаты, гран-при кезеңі, ашылу салтанаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 13:46 Сурет: Ақорда
Орталық Азия мемлекеттерінің президенттері су-моторлы спорттан UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлшауынша, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Орталық Азия елдерінің басшылары чемпионатқа қатысушылармен әңгімелесіп, оларға сәттілік тіледі.

ОА елдерінің президенттері, су-моторлы спорты, әлем чемпионаты, ашылу салтанаты , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 13:46

Сурет: Ақорда

Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттеріне судағы жарыстарға арналған болид таныстырылды.

ОА елдерінің президенттері, Қырғыстан, су-моторлы спорты, әлем чемпионаты, гран-при кезеңі, ашылу салтанаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 13:46

Сурет: Ақорда

Бұдан соң Орталық Азия мемлекеттерінің көшбасшылары бір мезгілде символикалық тетікті басып, су-моторлы спорттан UIM F1H2O әлем чемпионатының "Қырғызстан Республикасы – Ыстықкөл 2026 гран-при" кезеңін ресми түрде ашты.

Су-моторлы спорты, Қырғызстан, Ыстық көл , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 13:46

Сурет: Ақорда

Жарыстарға БАӘ, Аустралия, Канада және басқа елдердің намысын қорғайтын 8 команда мен 18 спортшы қатысуда.

Су-моторлы спорты, Қырғызстан, Ыстық көл , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 13:46

Сурет: Ақорда

Қырғызстанда алғаш рет өткізіліп жатқан сайыс республика тарихындағы ең ірі халықаралық спорттық-мәдени іс-шара саналады.

ОА елдерінің президенттері, Қырғыстан, су-моторлы спорты, әлем чемпионаты, гран-при кезеңі, ашылу салтанаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 13:46

Сурет: Ақорда

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