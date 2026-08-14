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Саясат

Қазақстандықтардың 73,8%-ы дауыс беру үшін Құрылтай сайлауына баруды жоспарлап отыр - сауалнама

Дауыс беру, Қазақстан, Құрылтай сайлауы, әлеуметтік зерттеу, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 19:14 Сурет: Zakon.kz
Қазақстандық қоғамдық даму институты Құрылтай сайлауы қарсаңында өздері жүргізген екінші әлеуметтік зерттеудің нәтижелерін жариялады. Сауалнама деректері бойынша, 23 тамызда қазақстандықтардың 73,8%-ы сайлау учаскелеріне баруды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық қоғамдық даму институты 2026 жылғы 21 шілде мен 4 тамыз аралығында азаматтардың электоралды таңдауын анықтау мақсатында республиканың барлық өңірлерінде (Астана, Алматы, Шымкент қалалары және 17 облыс) 1200 респонденттің қатысуымен телефон арқылы екінші сауалнама жүргізді.

Анықталған деректер азаматтардың алдағы сайлау науқанына қазіргі уақыттағы көзқарасын бағалауға мүмкіндік берді.

"Сіз 2026 жылдың 23 тамызында өтетін Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуды жоспарлап отырсыз ба?" деген сұраққа респонденттердің 73,8%-ы сайлау учаскелеріне баруға ниетті екенін айтты, 8,1%-ы дауыс беруге қатыспайды, ал 18,1%-ы әлі шешім қабылдамаған.

Шілденің 8-і мен 20-сы аралығында жүргізілген алғашқы зерттеу деректерімен салыстарғанда, азаматтардың сайлауға қатысуының ықтимал белсендігі 2,5%-ға артқан, дауыс беруден бас тартатындардың үлесі 15,2%-ға азайған, ал әлі шешім қабылдамағандар қатары керісінше 1,7%-ға ұлғайды.

Сайлауда дауыс беру жоспары туралы қала тұрғындарына қарағанда ауылдық жерде тұратындар 5,3%-ға жиірек "Иә" деп жауап берген.

Азаматтардың сайлауға қатысу белсенділігінде респонденттердің жасына байланысты айырмашылық жоқ. Ересек жастағы сайлаушылардың "46 жастан жоғары" сайлауға қатысуға белсенділігі 18-28 жас аралығындағы жастармен бір деңгейде.

Әйелдер ерлерге қарағанда сайлауға қатысатынын 6,2%-ға жиірек растайды. Жоғары білімі бар респонденттер арасында сайлау белсенділігі көбірек тіркелді.

Сондай-ақ зерттеуге қатысушылар алдағы сайлауда қай партияға дауыс бергісі келетінін көрсетті.

"Саяси оқиғалар туралы ақпараттың негізгі көзі әлеуметтік платформалар болып қалып отыр, сауалнамаға қатысқандардың 65,4%-ы осы нұсқаны таңдады. Одан кейін – теледидар (22,4%) және жаңалық таратушы интернет-сайттар (14,9%). (жауаптардың жиынтығы 100%-дан асады, себебі респонденттер жауаптардың 2 нұсқасын таңдай алды). Сайлау науқаны басталғаннан бері теледидардың рөлі алдыңғы зерттеумен салыстырғанда 10%-ға артты. Аудиторияның қызығушылығын арттырған факторлардың бірі теледебаттар мен жаңа тақырыптық бағдарламаларды іске қосу болуы мүмкін", делінген зерттеуде.

Ақпарат тарату арналарын таңдау аудиторияның жасына байланысты әртүрлі:

  • 18-28 жастағы респонденттердің 77,5%-ы әлеуметтік платформаларды, 12,9%-ы теледидарды атап көрсеткен,
  • ал 61 және одан жоғары топтағы азаматтардың 51,3%-ы әлеуметтік платформаларды, 37,8%-ы теледидарды атайды.
  • Ауылдық жерлерде теледидардың рөлi қалаға қарағанда жоғары – сәйкесінше, 26,6% және 19,9%.

Зерттеу нәтижелері сайлау науқаны басталғаннан бері азаматтардың электоралды таңдауы қалыптасып келе жатқанын және өзгеріске ұшырауға бейім екенін көрсетті.

Азаматтардың сайлауға көзқарасын және олардың соңғы таңдауын айқындайтын факторлардың бірі – партиялардың ақпараттық және жұмылдыру белсенділігі.

Зерттеу Қазақстанның 18 жастан асқан ересек халқының жынысы, жасы, елдімекен түрі және тұратын аймағы бойынша құрылымын көрсететін ұлттық іріктеме бойынша ұйымдастырылды. Сауалнама ҚР ОСК-ның ресми хабарламасына сәйкес ұялы, стационарлық телефон нөмірлері бойынша жүргізілді.

Бұған дейін Қазақстандық қоғамдық даму институты 2026 жылғы 8-20 шілде аралығында еліміздің барлық өңірлерінд телефон арқылы сауалнама жүргізген болатын.

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