Тоқаев Тойли Курбановты "Достық" орденімен марапаттады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылы 20 тамызда БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбановты қабылдады. Кездесу соңында президент Курбановты орденмен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы волонтерлікті дамытуға елеулі үлес қосқаны үшін БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбановты ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады", делінген Ақорда хабарламасында.
Бұған дейін Тойли Курбанов БҰҰ Еріктілер бағдарламасымен жоғары деңгейде ынтымақтастық орнағанына, сондай-ақ Халықаралық еріктілер жылы аясында бірлескен жұмыстардың жолға қойылғанына тоқталып, волонтерлік қозғалысты ілгерілетуге назар аударғаны үшін Қазақстан президентіне алғыс айтқан болатын.
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