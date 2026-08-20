#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
Саясат

Тоқаев БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісін қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, БҰҰ, Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі, Тойли Курбанов, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 17:25 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбановты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 20 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қасым-Жомарт Тоқаев кездесуде Қазақстанның волонтерлік бастамаларын дәйекті түрде қолдағаны және Астанада өтіп жатқан ТМД волонтерлер форумына қатысқаны үшін Тойли Курбановқа ризашылығын білдірді. Президент Қазақстан волонтерлік қозғалысты дамытуға ерекше ден қойып отырғанын атап өтті. Бұған еліміздің 2026 жылды БҰҰ Бас Ассамблеясы тарапынан қолдау тапқан орнықты даму жолындағы Халықаралық еріктілер жылы деп жариялау жөніндегі ұсынысы дәлел бола алады.

"Біз еріктілікті мемлекеттік саясат тұрғысынан алғанда, шынайы патриотизмнің және жастарға көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың көрінісі ретінде қарастырамыз. Менің бастамаммен жаңа Конституцияға волонтерлік қағидалары енгізілді. Онда волонтерлік қызметті ынталандыру алғаш рет конституциялық деңгейде бекітілді", – деді президент.

Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстанда Халықаралық еріктілер жылы аясында мыңнан астам іс-шара өтуде, елімізде волонтерлер саны 300 мыңға жақындады.

Волонтерлік қозғалыстың 2030 жылға дейінгі даму тұжырымдамасы әзірленіп жатыр. Волонтердің цифрлық паспорты енгізіліп, мемлекеттік қолдау тетіктері мен өңірлік инфрақұрылым жетілдірілуде.

Тойли Курбанов БҰҰ Еріктілер бағдарламасымен жоғары деңгейде ынтымақтастық орнағанына, сондай-ақ Халықаралық еріктілер жылы аясында бірлескен жұмыстардың жолға қойылғанына тоқталып, волонтерлік қозғалысты ілгерілетуге назар аударғаны үшін Қазақстан президентіне алғыс айтты

"Қазақстан – волонтерлік қызмет саласында үлкен биіктерді бағындырған бірегей ел. Қазақстанның Еріктілер жылын жариялау жөніндегі бастамасын 60-тан аса мемлекет қолдады. Сіздер жаһандық тренд қалыптастырып жатырсыздар. "Таза Қазақстан" сияқты қоғамдық акцияларыңыз бірқатар елде үлкен қызығушылық тудыруда", – деді БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Мажарстан премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Марапаттау, Тоқаев, БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі, Тойли Курбанов, ІІ дәрежелі Достық ордені
17:31, Бүгін
Тоқаев Тойли Курбановты "Достық" орденімен марапаттады
Тоқаев Қазақстанның БҰҰ жанындағы жаңадан тағайындалған тұрақты өкілін қабылдады
18:32, 04 маусым 2024
Тоқаев Қазақстанның БҰҰ жанындағы жаңадан тағайындалған тұрақты өкілін қабылдады
БҰҰ Дүниежүзілік туристік ұйымының Бас хатшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, кездесу
17:35, 09 қыркүйек 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Дүниежүзілік туристік ұйымының Бас хатшысын қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Kids EXPO Chess Cup 2026
17:46, Бүгін
Шахматисты Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире в Туркменистане
Алекс Волкановски
17:38, Бүгін
Волкановски не исключил завершение карьеры после титульного боя с Евлоевым
Бекасыл Асамбек
17:25, Бүгін
Три победы со счётом 10:0 оформил казахстанский борец Бекасыл Асамбек на чемпионате мира
Михаил Кравец на Кубке Республики Башкортостан
17:14, Бүгін
Тренер "Барыса" рассказал, за счёт чего удалось одержать первую победу на турнире в Уфе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: