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Саясат

Тоқаев пен Путин Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық пен реформаларды талқылады

Тоқаев пен Путин реформалар, сауда және екі ел арасындағы қарым-қатынастардың болашағын талқылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 09:10 Сурет: akorda.kz
ШЫҰ-ның мерейтойлық саммиті аясында Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, қос президент Қазақстан мен Ресей арасындағы көп қырлы ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Екіжақты байланыс достық пен одақтастық рухында жүйелі түрде дамып келеді.

Владимир Путин Қазақстан Президентін Құрылтай сайлауының сәтті өтуімен құттықтап, оның нәтижелері Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстанды одан әрі дамытуға, ішкі саяси тұрақтылықты нығайтуға, экономиканы өркендетуге және халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған стратегиялық бағытына халықтың белсенді түрде қолдау көрсеткенін атап өтті.

Қазақстан Президенті Ресей көшбасшысына құттықтауы үшін алғыс айтып, конституциялық реформа аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады.

"Қазақстанды жаңғырту процесі ұлттық мүдделерге сәйкес жалғаса береді. Реформа жасау үшін ғана реформа жүргізуге ешқандай жағдайда болмайды, біз мұны жақсы түсінеміз. Ең алдымен, азаматтарымыздың мүддесін басшылыққа алуымыз керек. Екіжақты ынтымақтастыққа келер болсақ, мамыр айында Астанаға жасаған мемлекеттік сапарыңыз толық табысты аяқталды деп есептеймін. Өзінің сипаты мен мазмұны жағынан бұл сапар тарихи мәнге ие болды. Қазір Үкімет қол қойылған барлық келісімдерді жүзеге асырумен айналысып жатыр. Сіз дұрыс атап өткендей, сауда-саттық озық қарқынмен дамып келеді. Өткен жылмен салыстырғанда өсім бар. Ресей Қазақстанның негізгі инвестициялық және сауда серіктесі болып қала береді деп ойлаймын. Мен бұл үдерісті барынша қолдаймын", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Бұған дейін Тоқаевтың Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалағаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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