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Саясат

Мемлекет басшысы Словакия Президентін Конституция күнімен құттықтады

Тоқаев Словакия Президентін Конституция күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 09:41 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Словакия Республикасының Президенті Петер Пеллегриниге Конституция күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында хабарланды.

Президент құттықтауында достық пен өзара түсіністікке негізделген Қазақстан мен Словакия арасындағы қарым-қатынастардың алдағы уақытта да дәйекті түрде дамып, жаңа мазмұнмен толыға түсетініне сенім білдірді.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегриниге жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Словакия халқына бақ-береке тіледі.

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Гүлай Ашекова
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