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Саясат

Қазақстан мен Лаос арасындағы келіссөз: қандай құжаттар қабылданды

Шағын құрамдағы келіссөз барысында мәртебелі мейманды қарсы алған Мемлекет басшысы Лаос Президентінің Қазақстанға алғашқы сапарын тарихи оқиға деп атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 16:33 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 3 қыркүйекте Қазақстан мен Лаос президенттерінің қатысуымен қол қойылған үкіметаралық құжаттарды алмасу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі қол қойылған құжаттардың тізімін жариялады.

Мемлекет басшыларының қатысуымен мынадай үкіметаралық құжаттарға қол қойылды:

  1. Қазақстан Республикасы мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы cыртқы істер министрліктері арасында саяси консультациялар туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандум;
  2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы Жоғарғы халық прокуратурасы арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  3. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Лаос Халық Демократиялық Республикасы Ғылым және технологиялар министрлігі арасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және электрондық мемлекеттік қызметтер саласындағы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандум;
  4. Астана мен Вьентьян қалалары арасында бауырластық байланыстар орнату туралы меморандум.

Шағын құрамдағы келіссөз барысында мәртебелі мейманды қарсы алған Мемлекет басшысы Лаос Президентінің Қазақстанға алғашқы сапарын тарихи оқиға деп атады

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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