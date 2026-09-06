Италия премьер-министрі Джорджа Мелони Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты
Сурет: x.com/GiorgiaMeloni
Италия Республикасының премьер-министрі Джорджа Мелони бұған дейінгі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауына алғыс айтып, ілтипат білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"@TokayevKZ Президент мырза, біздің кездесулерімізге әрдайым тән ықыласыңыз бен шынайы достық ілтипатыңыз үшін рақмет. Болашаққа көрегендікпен қарайтын көшбасшымен жұмыс істеу – үлкен мәртебе. Өзіңізбен бірге Италия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, энергетика, маңызды минералдар және университетаралық ынтымақтастық сияқты жаңа әрі стратегиялық мүмкіндіктерге жол ашып жатырмыз", деп жазды Италия премьер-министрі X әлеуметтік парақшасында.
Grazie Presidente @TokayevKZ per le parole di stima e per la sincera amicizia che ha sempre caratterizzato i nostri incontri.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 5, 2026
È un piacere lavorare con un leader che guarda al futuro con visione. Insieme stiamo rafforzando i rapporti tra Italia e Kazakistan, aprendo a nuove e… https://t.co/ky2VgybjE6
Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 4 қыркүйекте Италия премьер-министрі Джорджа Мелониді өз елі тарихындағы ең ұзақ жұмыс істеген үкімет ретіндегі жетістігімен құттықтаған болатын. Тура осы күні Джорджа Мелони басқаратын Италия министрлер кабинетінің үздіксіз жұмыс істегеніне 1413 күн толған еді. Осылайша ол Сильвио Берлусконий үкіметінің қызмет ету мерзімінен де асып түсті.
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