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Саясат

Италия премьер-министрі Джорджа Мелони Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты

Джорджа Мелони, Италия, алғыс айту, Қасым-Жомарт Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 14:58 Сурет: x.com/GiorgiaMeloni
Италия Республикасының премьер-министрі Джорджа Мелони бұған дейінгі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауына алғыс айтып, ілтипат білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.


"@TokayevKZ Президент мырза, біздің кездесулерімізге әрдайым тән ықыласыңыз бен шынайы достық ілтипатыңыз үшін рақмет. Болашаққа көрегендікпен қарайтын көшбасшымен жұмыс істеу – үлкен мәртебе. Өзіңізбен бірге Италия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, энергетика, маңызды минералдар және университетаралық ынтымақтастық сияқты жаңа әрі стратегиялық мүмкіндіктерге жол ашып жатырмыз", деп жазды Италия премьер-министрі X әлеуметтік парақшасында.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 4 қыркүйекте Италия премьер-министрі Джорджа Мелониді өз елі тарихындағы ең ұзақ жұмыс істеген үкімет ретіндегі жетістігімен құттықтаған болатын. Тура осы күні Джорджа Мелони басқаратын Италия министрлер кабинетінің үздіксіз жұмыс істегеніне 1413 күн толған еді. Осылайша ол Сильвио Берлусконий үкіметінің қызмет ету мерзімінен де асып түсті.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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