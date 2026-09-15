Қазақстан мен Корея қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтеріледі – Тоқаев
Президент соңғы 30 жылда Астана мен Сеул арасында өзара құрметке, сенімге және шынайы достыққа негізделген берік қарым-қатынас орнағанын атап өтті.
Оның айтуынша, бұл серіктестіктің негізін белсенді саяси диалог пен сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге деген ортақ ұстаным нығайта түсті.
"Бүгінде Корея Қазақстанның ірі сауда және инвестициялық серіктестерінің қатарына кіреді. Кореялық компаниялардың біздің елдегі нәтижелі қызметін жоғары бағалаймыз әрі бұл оң үрдісті нығайта береміз. Корей бизнесмендері инвестиция мәселесінде анағұрлым ширақ әрі батыл қимылдайтынын, жоғары адамгершілігімен, Қазақстанға деген сыйластығымен ерекшеленетінін үнемі айтып жүремін", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жылы екі ел арасындағы тауар айналымы 3 млрд доллардан асқанына назар аударды. Мемлекет басшысының пікірінше, екі елдің үкіметтері мен компаниялары күш-жігерін біріктірсе, бұл көрсеткішті еселей түсуге болады.
"Корея Қазақстанға 12 миллиард доллардан астам инвестиция құйды. Елімізде Samsung, Kia, Hyundai, Lotte, Doosan Enerbility, Shinhan Bank секілді корей капиталының үлесі бар мыңнан аса компания жұмыс істейді. Біз қарым-қатынасымызды мүлдем жаңа деңгейге көтеріп, достық әрі серіктестік байланыстарды барынша нығайтуға ниеттіміз. Бүгінгі сапар осыған дейінгі жетістіктерімізді түйіндеп, өзара ықпалдастыққа тың серпін беруге орайлы мүмкіндік беріп отыр", – деді Мемлекет басшысы.