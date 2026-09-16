Орталық Азия мен Корея жастарына арналған жаңа бағдарлама әзірленуі мүмкін
Президент Орталық Азия елдері мен Корея арасында тарихтан тамыр тартатын бауырластық байланыстар қалыптасқанын атап өтті.
"Бұл ретте өңірдегі мемлекеттер халқымен біте қайнасып кеткен корё-сарам қауымы айрықша рөл атқарады. Корей диаспорасы Орталық Азия мен Корея арасындағы достыққа дәнекер болып отыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы Қазақстан елімізден пана тауып, өсіп-өнген корей халқының салт-дәстүрі мен мәдениетін сақтауына ерекше қамқорлық көрсеткенін айтты.
Президент келесі жылы корейлердің Орталық Азияға жер аударылғанына 90 жыл толатынын еске салып, осы тарихи оқиғаға арналған іс-шара өткізуді ұсынды.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев жастар арасындағы байланысты нығайтып, білім және мәдениет салаларындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған жаңа бағдарлама қабылдау жөнінде бастама көтерді.
"Central Asia – Korea Future Generation бағдарламасын қабылдау қажет деп санаймын", – деді Мемлекет басшысы.
Саммитте Корея Республикасының Президенті Ли Чжэ Мёң, Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров, Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон, Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов және Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев сөз сөйледі.