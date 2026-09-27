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Саясат

Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Айдос Мырзахметовті қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Мемлекет басшысы, қорғаныс министрі, Айдос Мырзахметов, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 13:45 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қорғаныс министрі Айдос Мырзахметовті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 27 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесуде президент Қасым-Жомарт Тоқаев елдің қорғаныс қабілетін нығайту, Қарулы Күштердің жауынгерлік дайындығын күшейту және әскери басқару жүйесін жетілдіру бойынша нақты тапсырмалар берді.

Мемлекет басшысы әскери қызмет қауіпсіздігіне баса назар аударды. Президент әскери қызметшілердің өмірі мен денсаулығын сақтау барлық деңгейдегі қолбасшылық үшін негізгі басымдық болуы керек екенін атап өтті.

Президент кәсіби даярлықтың сапасын арттыру, әскери инфрақұрылымды дамыту, қару-жарақ пен техниканы жаңғырту, заманауи технологиялар мен цифрлық шешімдерді енгізу жөнінде міндеттер жүктеді.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы сарбаздардың бойында жауапкершілік, тәртіп, Отанға адалдық қасиетін қалыптастыруға баса мән бере отырып, әскердегі тәрбие жұмысын күшейту қажеттігіне назар аударды.

Бұдан бөлек, әскери қызметшілер мен олардың отбасын әлеуметтік тұрғыдан қолдау мәселелеріне айрықша мән берілді.

Бұған дейін Мемлекет басшысының Жарлығымен қорғаныс министрі Дәурен Қосанов қызметінен босатылған болатын. Бұл лауазымды қызметке генерал-майор Айдос Мырзахметов келді.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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