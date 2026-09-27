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Саясат

Қорғаныс министрі қызметінен босатылды

Дәурен Қосанов, Қорғаныс министрі, қызметінен босату, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 09:08 Сурет: gov.kz
Дәурен Қосанов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының тиісті Жарлығын 2026 жылы 27 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі жариялады:


"Мемлекет басшысының Жарлығымен Дәурен Жұматайұлы Қосанов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі лауазымынан босатылды".

Айта кетсек, 2025 жылғы 8 маусымда ол президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі болды, ал 2026 жылы қыркүйекте аталған лауазымына қайта тағайындалды.

Бұған дейін Дәурен Қосанов Маңғыстау облысында оқу-жаттығу кезінде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларымен кездескен болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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