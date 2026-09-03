Қазақстанның Қорғаныс министрі тағайындалды
Ресми ақпарат бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Ақорданың Telegram арнасында жарияланды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Дәурен Жұматайұлы Қосанов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Қосанов Дәурен Жұматайұлы – 1969 жылы 14 қазанда Павлодар облысы Краснокут ауданы Новотроицкое ауылында дүниеге келген. Армавир жоғары әскери авиациялық ұшқыштар училищесін (1990 ж.), Ю.А. Гагарин атындағы Әскери-әуе академиясын (2005 ж.) және Ресей Федерациясы Қарулы күштері Бас штабының әскери академиясын (2013 ж.) бітірген.
Мансап
Үшарал истребительдік полкінде жойғыш-ұшқыш;
Талдықорған қаласындағы авиациялық база командирі;
Шымкент қаласындағы авиациялық база командирі;
Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштері Әскери-әуе күштерінің қолбасшысы;
Әуе қорғанысы күштері әскери институтының бастығы;
2022 жылғы желтоқсан-2024 жылғы қыркүйек – Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы
2024 жылғы қыркүйек-2025 жылғы маусым – Қорғаныс министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы.
2025 жылғы 8 маусымда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі қызметіне тағайындалды.
Әскери атағы: авиация генерал-лейтенанты (2024 жыл).
Тілді меңгеруі: қазақ, орыс.
Марапаттары: I және II дәрежелі "Даңқ", II дәрежелі "Айбын" ордендері, "Жауынгерлік ерлігі үшін" медалі, мерейтойлық медальдар.
Бұған дейін, 2022 жылғы 19 қаңтардан 2025 жылғы 8 маусымға дейін Қазақстанның Қорғаныс министрі қызметін Руслан Жақсылықов атқарған.