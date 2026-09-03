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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Ғалымжан Қойшыбаевты қайта тағайындады

Ғалымжан Қойшыбаев Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының басшысы лауазымында қалды. Тиісті Жарлыққа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 10:02 Сурет: primeminister.kz
Ғалымжан Қойшыбаев Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының басшысы лауазымында қалды. Тиісті Жарлыққа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Ақорданың Telegram арнасында жарияланды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғалымжан Тельманұлы Қойшыбаев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының Басшысы лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Ғалымжан Қойшыбаев 1968 жылғы 12 сәуірде Қызылорда қаласында дүниеге келген. М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген. Философия ғылымдарының кандидаты.

1995-2004 жылдары Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы елшілігінде атташе, үшінші хатшы, бірінші хатшы, кеңесші және кеңесші-уәкіл қызметтерін атқарды.

2004 жылы Қазақстан Республикасының Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы жанындағы Өкілетті өкілі болды.

2004-2006 жылдары Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің бас инспекторы қызметін атқарды.

2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі болды.

2008-2012 жылдары Қазақстан Республикасының Литва Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, сондай-ақ Латвия, Эстония және Финляндия республикаларындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарды.

2012-2016 жылдары Қазақстан Республикасының Финляндия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, сондай-ақ Эстония Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарды.

2016-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары болды.

2019 жылғы 26 наурызда Қазақстан Республикасы Премьер-министрі Кеңсесінің басшысы болып тағайындалды.

2022 жылғы 11 қаңтарда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-министрі Кеңсесінің басшысы лауазымына қайта тағайындалды.

2023 жылғы 4 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының басшысы болып тағайындалды.

2023 жылғы 3 сәуірде Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының басшысы лауазымына қайта тағайындалды.

2024 жылғы 6 ақпанда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының басшысы болып тағайындалды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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