#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
Спорт

Жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Азия ойындарында алтын медаль иеленді

Жеңіл атлетика, Жапония, Ясмина Тоқсанбаева, Азия ойындары, алтын медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 09:23 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тоқсанбаева спорттық жүрістен марафон қашықтықтығында бақ сынап, мәреге бірінші болып жетті.

Отандасымыз жарысты 3 сағат 22 минут 20 секунд нәтижесімен аяқтады. Мәреге екінші болып қытайлық Даньцзэн Цюйцзун жетті – 3:26:09. Тағы бір қытайлық спортшы Ма Ли 3:32:26 нәтижесімен үздік үштікті түйіндеді.

Бұл – Қазақстан құрамасының Азиада-2026 ойындарындағы тоғызыншы алтын медалі.

Ерлер арасындағы жарыста Георгий Шейко алтыншы орын алды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Әртістік жүзу, Жапония, Наргиза Болатова, Ясмин Тұяқова, Азиада, қола медаль
09:41, Бүгін
Азиада-2026: Наргиза Болатова мен Ясмин Тұяқова әртістік жүзуден қола медаль еншіледі
Жеңіл атлет Алина Чистякова Азиада-2026-да жетісайыстан қола медаль жеңіп алды
17:10, 25 қыркүйек 2026
Жеңіл атлет Алина Чистякова Азиада-2026-да жетісайыстан қола медаль жеңіп алды
Жеңіл атлет Мария Шувалова Азия ойындарының финалына шықты
19:11, 25 қыркүйек 2026
Жеңіл атлет Мария Шувалова Азия ойындарының финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
На результат пришедшей к финишу первой казахстанки Токсанбаевой подан протест на Азиаде
13:07, Бүгін
На результат пришедшей к финишу первой казахстанки Токсанбаевой подан протест на Азиаде
Ясмина Токсанбаева на старте забега
12:52, Бүгін
Чемпионка Азиады-2026 Ясмина Токсанбаева поделилась эмоциями после победы
Тасмагамбетов на пьедестале на Азиаде
12:22, Бүгін
Призёр Азиады Тасмагамбетов: "Проснулся с мыслью, что сегодня буду третьим – так и вышло"
Александр Волков
12:04, Бүгін
Александр Волков рассказал о разочаровании UFC его выступлениями
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: