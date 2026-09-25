Жеңіл атлет Мария Шувалова Азия ойындарының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жеңіл атлет Мария Шувалова Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында ақтық сынға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 400 метрге жүгіруден іріктеу кезеңінде 53.06 уақыт нәтижесімен төртінші орын алды.
Дәл осы сайыста Александра Залюбовская 53.93 уақыт көрсеткішімен 9-орын алып, финалға шыға алмады.
Еске салайық, бұған дейін Полина Иванова Азия ойындарында сырықпен секіруден қола жүлдеге ие болғанын хабарлаған едік.
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