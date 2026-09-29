Мемлекет басшысы Қазақ-герман инвестиция-қаржы платформасын құруды ұсынды
Мемлекет басшысының айтуынша, мұндай платформа Германия мен Еуропаның капиталын Қазақстан тарапынан қоса қаржыландыру, кепілдік беру және тәуекелдерді бөлісу тетіктерімен ұштастыруға мүмкіндік береді.
"Мұндай платформа Еуропаның және Германияның капиталын Қазақстан тарапының қоса қаржыландыру, кепілдік беру және бірге тәуекел ету тетіктерімен ұштастырар еді. Ал "Бәйтерек" холдингі мақсатты жобаларды құрылымдау жағын қамтамасыз етеді. Біз елімізде жұмыс істеп жатқан халықаралық қаржы ұйымдарының қатарында экспортты кредиттеумен және инвестицияны сақтандырумен шұғылданатын германиялық институттар да болғанын қалаймыз. Бұл ретте Қазақстанда қызметін бастаған Euler Hermes компаниясымен ынтымақтастыққа айрықша маңыз артамыз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент аса маңызды материалдар саласындағы ынтымақтастыққа ерекше көңіл бөлу қажет екенін атап өтті. Қазақстан Германияның Шикізатпен қамтамасыз ету қорымен байланыс орнатуға мүдделі. Сондай-ақ UFK кепілдігінің шарттарына сай келетін әрі Германия өнеркәсібіне қажетті шикізат жеткізуге мүмкіндік беретін жобаларды ілгерілетуді маңызды санайды.
Мемлекет басшысы энергетика мен өнеркәсіпті жаңғырту, соның ішінде жаңартылатын энергия көздері мен "жасыл" сутегі жобаларын дамыту мәселесіне де тоқталды. Оның айтуынша, Еуропа инвестициялық банкі мен Қазақстан даму банкі Германия капиталының қатысуымен осы бағыттардың барлығында өзара тиімді ынтымақтастық орната алады.