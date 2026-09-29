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Саясат

Берлинде Тоқаев пен Штайнмайер бір біріне делегация мүшелерін таныстырды

Берлин, Тоқаев, Штайнмайер , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 18:12 Сурет: Ақорда
Германия Федеративтік Республикасының Қорғаныс министрлігінде Берлинге ресми сапармен келген Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Франк-Вальтер Штайнмайер бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.

, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 18:12

Салтанатты іс-шара аяқталғаннан кейін мемлекеттер басшылары келіссөз жүргізу үшін Германия Федералдық Президентінің резиденциясына барды.

Қасым-Жомарт Тоқаев резиденциядағы Құрметті қонақтар кітабында естелік жазба қалдырды.

Қолтаңба, Германия, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 18:12

Сурет: Ақорда

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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