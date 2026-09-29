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Саясат

Қазақстан мен ГФР президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді

Кездесу, Берлин, Қазақстан, ГФР, президенттер, шағын құрам, келіссөз , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 18:36 Сурет: Ақорда
Қазақстан мен ГФР президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Франк-Вальтер Штайнмайер шағын құрамда келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Мемлекет басшысы Германияға сапармен келуге шақырып, қонақжайлық көрсеткені үшін Франк-Вальтер Штайнмайерге алғыс айтты.

Қазақстан президенті Германия еліміздің Еуропадағы басты стратегиялық серіктесі саналатынына, ал екіжақты ынтымақтастық өзара сенімге, құрметке және ортақ мүддеге негізделгеніне назар аударды.

Қасым-Жомарт Тоқаев келесі жылы дипломатиялық қатынас орнағанына 35 жыл толатынын еске салды. Осынау кезеңде екі ел серіктестіктің барлық бағытында елеулі табысқа қол жеткізді.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер Қасым-Жомарт Тоқаевтың Астана мен Берлин арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты кеңейтуге қосқан үлесін жоғары бағалайтынын жеткізді.

Ол Қазақстан президентінің бұл сапары екіжақты қарым-қатынасқа тың серпін беріп, мүлдем жаңа деңгейге шығаратынына сенім білдірді.

Бұған дейін Германия Федеративтік Республикасының Қорғаныс министрлігінде Берлинге ресми сапармен келген Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өткені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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