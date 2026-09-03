#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.4
526.99
5.25
Саясат

Қазақстан мен Лаос президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді

Қазақстан мен Лаос президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 13:30 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Лаос Президенті Тхонглун Сисулит шағын құрамда келіссөз өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат 2026 жылғы 3 қыркүйекте Ақорданың Telegram-дағы арнасында жарияланды.

Жоғары мәртебелі қонақты қарсы алған Қазақстан Президенті Лаос басшысының Қазақстанға алғашқы сапарын тарихи оқиға деп атады.

"Келесі жылы елдеріміз арасында дипломатиялық қатынастар орнағанына 30 жыл толады. Бұл – маңызды белес. Мемлекеттеріміз арасындағы байланыс достық сипатқа ие. Біз халықаралық аренада, ең алдымен, Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында тығыз ынтымақтастық орнаттық. Сонымен қатар Лаостың АӨСШК аясындағы бастамаларымызды қолдағаны үшін шынайы алғысымды білдіргім келеді. Президент мырза, бұл – сіздің елімізге алғашқы сапарыңыз. Сапар аяқталғаннан кейін үкіметтеріміз қол жеткізілген келісімдерді белсенді түрде жүзеге асыруға кірісетініне сенімдімін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Қазақстан Президентінің айтуынша, Лаос – еліміздің Оңтүстік-Шығыс Азиядағы маңызды әрі сенімді серіктесі.

Мемлекет басшысы Лаос экономикасының соңғы жылдары тұрақты өсім көрсетіп отырғанын атап өтті. Энергетика, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және туризм салаларында айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілген.

Өз кезегінде Тхонглун Сисулит Қасым-Жомарт Тоқаевқа достас Қазақстанға келуге шақырғаны үшін алғыс білдірді.

"Осы сапар барысында Қазақстанның жан-жақты дамып келе жатқанын және Сіздің басшылығыңызбен ауқымды өзгерістер жүзеге асырылып жатқанын өз көзіммен көрдім. Ел Президенті ретінде Қазақстанға ресми сапармен келіп, бүгін Сізбен кездесудің өзі мен үшін үлкен мәртебе. Менің сапарым екіжақты қарым-қатынастарды нығайтуға елеулі үлес қосатынына шын жүректен сенемін. Келіссөздер барысында кең ауқымды мәселелерді талқылап, ынтымақтастықтың перспективалы бағыттары мен алдағы бірлескен жұмысты айқындай алатынымызға сенімдімін", – деді Лаос Президенті.

Бұған дейін Лаос Президенті Тхонглун Сисулиттің Қазақстанға ресми сапармен келгені хабарланған еді. Оны ресми қарсы алу рәсімі Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өтті

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
2026 жылғы 21 сәуірде Ақордада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүх шағын құрамда келіссөздер өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:38, 21 сәуір 2026
Қазақстан мен Моңғолия президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
Астанада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мен Черногория Президенті Яков Милатович шағын құрамда келіссөздер өткізді.
13:06, 19 маусым 2026
Қазақстан мен Черногория президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
Қазақстан мен Ресей президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді Қасым-Жомарт Тоқаев: – Құрметті Владимир Владимирович, елордаға қош келдіңіз! Мемлекеттік сапармен келгеніңізге қуаныштымын. Бұл сапардың елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды дамыту тұрғысынан мәні зор. Сонымен қатар Еуразия құрлығындағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуде де айрықша мәнге ие деп ойлаймын. Өйткені біздің елдеріміз алып Еуразия кеңістігінің өзегі саналады. Осы орайда екі мәселені ерекше атап өткім келеді. Біріншісі, елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастардың жеті негізі туралы бірлескен мәлімдеме. Жеті – қасиетті сан. Құжат өте мазмұнды. Бұл жөнінде баспасөз конференциясында толығырақ айтамын. Оны өзім қарап, түзетулер енгіздім. Аталған мәлімдеме екі ел жылнамасына маңызды оқиға ретінде енеді деп сенемін. Екіншісі, Қазақстанда атом электр станциясының құрылысына қатысты келісімге қол қою. Осы жобаға қолдау көрсеткеніңіз үшін Сізге ризашылығымды білдіремін. АЭС құрылысы туралы келісімнің стратегиялық мәні жөнінде айта беру артық. Бұл бәріне түсінікті. Біз – достас, бауырлас елдерміз. Ортақ бай тарихымыз бар, мәдени дәстүрлеріміз бен халықтарымыздың менталитеті бір біріне ұқсас. Кешегі бейресми кездесуде ол жөнінде егжей-тегжейлі айтып, өткенді еске алдық. Ресей үшін де мұның мәні ерекше деп ойлаймын. Біз халықтарымыздың түпкілікті мүддесіне сай жұмыс істейміз. Азаматтарымыз мемлекеттеріміздің достығы мен ынтымағы сақталғанын қалайды. Одан әрі өркендеу үшін баршамызға бейбітшілік қажет. Владимир Путин: – Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Ең әуелі шақырғаныңыз үшін алғыс айтамын. Былтыр бізге мемлекеттік сапармен келгеніңізге қуандық. Сол кезде ғасырлар бойы, соның ішінде бір мемлекет аясында қалыптасқан халықтарымыз арасындағы берік достық пен өзара құрметке негізделген стратегиялық серіктестігімізді кеңейту бағытында тағы да алға қарай қадам жасадық. Бүгін де жемісті жұмыс атқарамыз деп ойлаймын. Бейресми сипатта өткен кешегі кездесу үшін ризашылығымды білдіремін. Өзара ықпалдастығымыздың көптеген маңызды әрі перспективті бағыты бойынша пікір алмастық. Делегациямыз еліңізге мереке қарсаңында келіп отыр. Ресей мұсылмандары Құрбан айт мерекесін атап өтеді. Қазақстанда да бұл мейрам кеңінен тойланатынын білемін.
12:46, 28 мамыр 2026
Қазақстан мен Ресей президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
13:45, Бүгін
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
Александр Горбачук и Руслан Курбанов
13:33, Бүгін
Почему героям ЧМ по фехтованию из Казахстана будет сложно на Азиаде - тренер Горбачук
Велоспорт
13:30, Бүгін
Стал известен состав сборной Казахстана по велоспорту на треке на Азиатские игры-2026
Мовсар Евлоев
13:14, Бүгін
"Буду делать всё, что захочу": Евлоев сделал дерзкое заявление перед боем с Волкановски
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: