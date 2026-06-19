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Саясат

Қазақстан мен Черногория президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді

Астанада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мен Черногория Президенті Яков Милатович шағын құрамда келіссөздер өткізді., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 13:06 Сурет: akorda.kz
Астанада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мен Черногория Президенті Яков Милатович шағын құрамда келіссөздер өткізді.

Кездесу барысында мемлекет басшысы Черногория Президентінің Қазақстанға алғашқы ресми сапары екіжақты қатынастарды дамытудағы маңызды оқиға екенін атап өтті.

"Президент мырза, Қазақстанға ресми сапармен келгеніңізге өте қуаныштымын. Бұл сапарды біз екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтатын маңызды тарихи қадам ретінде бағалаймыз. Келіссөздеріміз өзара қарым-қатынасқа жаңа серпін беретініне сенемін. Черногорияны халқымыз жақсы біледі, көптеген азаматтарымыз сіздердің елде демалып, жақсы әсермен оралады. Екіжақты ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге толық мүмкіндік бар", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ Президент Қазақстан делегациясының іскерлік құрамына назар аударып, бұл экономикалық байланыстарды кеңейтуге деген ниеттің айғағы екенін жеткізді.

Өз кезегінде Черногория Президенті Яков Милатович Қазақстанға шақырғаны үшін алғыс айтып, сапардың екі ел арасындағы серіктестікті жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді.

"Бұл – Черногория Президентінің Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Біз байланыстарымызды кеңейтуге және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниеттіміз. Черногория бизнес өкілдері де осы сапарға қатысып отыр. Екі елдің сауда палаталары бизнес форум өткізіп, бірқатар меморандумдарға қол қойылады. Сонымен қатар туризм саласындағы ынтымақтастықты да дамытқымыз келеді", – деді Яков Милатович.

Тараптар саяси диалогты нығайтуға, сондай-ақ экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі екенін растады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Қазақстан мен Ресей президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді Қасым-Жомарт Тоқаев: – Құрметті Владимир Владимирович, елордаға қош келдіңіз! Мемлекеттік сапармен келгеніңізге қуаныштымын. Бұл сапардың елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды дамыту тұрғысынан мәні зор. Сонымен қатар Еуразия құрлығындағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуде де айрықша мәнге ие деп ойлаймын. Өйткені біздің елдеріміз алып Еуразия кеңістігінің өзегі саналады. Осы орайда екі мәселені ерекше атап өткім келеді. Біріншісі, елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастардың жеті негізі туралы бірлескен мәлімдеме. Жеті – қасиетті сан. Құжат өте мазмұнды. Бұл жөнінде баспасөз конференциясында толығырақ айтамын. Оны өзім қарап, түзетулер енгіздім. Аталған мәлімдеме екі ел жылнамасына маңызды оқиға ретінде енеді деп сенемін. Екіншісі, Қазақстанда атом электр станциясының құрылысына қатысты келісімге қол қою. Осы жобаға қолдау көрсеткеніңіз үшін Сізге ризашылығымды білдіремін. АЭС құрылысы туралы келісімнің стратегиялық мәні жөнінде айта беру артық. Бұл бәріне түсінікті. Біз – достас, бауырлас елдерміз. Ортақ бай тарихымыз бар, мәдени дәстүрлеріміз бен халықтарымыздың менталитеті бір біріне ұқсас. Кешегі бейресми кездесуде ол жөнінде егжей-тегжейлі айтып, өткенді еске алдық. Ресей үшін де мұның мәні ерекше деп ойлаймын. Біз халықтарымыздың түпкілікті мүддесіне сай жұмыс істейміз. Азаматтарымыз мемлекеттеріміздің достығы мен ынтымағы сақталғанын қалайды. Одан әрі өркендеу үшін баршамызға бейбітшілік қажет. Владимир Путин: – Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Ең әуелі шақырғаныңыз үшін алғыс айтамын. Былтыр бізге мемлекеттік сапармен келгеніңізге қуандық. Сол кезде ғасырлар бойы, соның ішінде бір мемлекет аясында қалыптасқан халықтарымыз арасындағы берік достық пен өзара құрметке негізделген стратегиялық серіктестігімізді кеңейту бағытында тағы да алға қарай қадам жасадық. Бүгін де жемісті жұмыс атқарамыз деп ойлаймын. Бейресми сипатта өткен кешегі кездесу үшін ризашылығымды білдіремін. Өзара ықпалдастығымыздың көптеген маңызды әрі перспективті бағыты бойынша пікір алмастық. Делегациямыз еліңізге мереке қарсаңында келіп отыр. Ресей мұсылмандары Құрбан айт мерекесін атап өтеді. Қазақстанда да бұл мейрам кеңінен тойланатынын білемін.
12:46, 28 мамыр 2026
Қазақстан мен Ресей президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
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