Қазақстан мен Черногория президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
Сурет: akorda.kz
Астанада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мен Черногория Президенті Яков Милатович шағын құрамда келіссөздер өткізді.
Кездесу барысында мемлекет басшысы Черногория Президентінің Қазақстанға алғашқы ресми сапары екіжақты қатынастарды дамытудағы маңызды оқиға екенін атап өтті.
"Президент мырза, Қазақстанға ресми сапармен келгеніңізге өте қуаныштымын. Бұл сапарды біз екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтатын маңызды тарихи қадам ретінде бағалаймыз. Келіссөздеріміз өзара қарым-қатынасқа жаңа серпін беретініне сенемін. Черногорияны халқымыз жақсы біледі, көптеген азаматтарымыз сіздердің елде демалып, жақсы әсермен оралады. Екіжақты ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге толық мүмкіндік бар", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сондай-ақ Президент Қазақстан делегациясының іскерлік құрамына назар аударып, бұл экономикалық байланыстарды кеңейтуге деген ниеттің айғағы екенін жеткізді.
Өз кезегінде Черногория Президенті Яков Милатович Қазақстанға шақырғаны үшін алғыс айтып, сапардың екі ел арасындағы серіктестікті жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді.
"Бұл – Черногория Президентінің Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Біз байланыстарымызды кеңейтуге және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниеттіміз. Черногория бизнес өкілдері де осы сапарға қатысып отыр. Екі елдің сауда палаталары бизнес форум өткізіп, бірқатар меморандумдарға қол қойылады. Сонымен қатар туризм саласындағы ынтымақтастықты да дамытқымыз келеді", – деді Яков Милатович.
Тараптар саяси диалогты нығайтуға, сондай-ақ экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі екенін растады.
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