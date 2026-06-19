Қазақстан мен Черногория сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді көздейді
Екі елдің ресми делегациялары қатысқан кездесуде саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелері қаралды.
Мемлекет басшысы Черногорияны Қазақстанның Балқан аймағындағы сенімді серіктестерінің бірі ретінде атап, Подгорица жүргізіп отырған реформалық саясатқа жоғары баға берді.
"Президент мырза, Сіз реформаларды ілгерілетіп, Еуропа Одағына мүшелікке ұмтылып отырған Черногорияның халықаралық позициясын нығайтуға елеулі үлес қосып келесіз. Осы стратегиялық мақсаттарыңыздың жүзеге асуына табыс тілеймін", — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сонымен қатар Президент Қазақстанның Черногориямен ынтымақтастықты одан әрі жандандыруға ниетті екенін айтып, екі ел арасындағы саяси байланыстардың тұрақты дамып келе жатқанына тоқталды.
"Соңғы жылдары жоғары деңгейдегі саяси байланыстарымыз жүйелі сипат алып, екіжақты ынтымақтастық жаңа қарқынмен дамып келеді", — деді Мемлекет басшысы.
Тоқаевтың айтуынша, Подгорицада Қазақстанның Бас консулдығының ашылуы екіжақты қатынастарды кеңейтуге жасалған маңызды қадам. Ол сондай-ақ елордада Черногорияның дипломатиялық өкілдігін ашу және парламентаралық байланыстарды күшейтудің маңызын атап өтті.
Кездесу барысында бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен жиын мен сауда палаталары арасындағы Өзара түсіністік туралы меморандумның қол қойылуы да назарға алынды.
"Қазақстан нарығына кіруге ниетті черногориялық компанияларды қуана қарсы аламыз. Кәсіпкерлеріңіз үшін қолайлы жағдай жасауға дайынбыз", — деді Президент Тоқаев.
Өз кезегінде Черногория Президенті Яков Милатович бұл сапардың екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың 20 жылдығымен тұспа-тұс келуін маңызды символдық кезең деп атады.
"Бұл сапар саяси тұрғыдан екі ел арасындағы өзара сенімнің жоғары деңгейін көрсетеді. Экономикалық палата да сапардың мазмұнды өтуіне мүдделі", — деді Милатович.
Ол сондай-ақ Қазақстан азаматтары үшін визасыз режимнің сақталуы елдер арасындағы қарым-қатынасты жеңілдететінін атап өтті.
"Біз Еуропа Одағына мүшелік үдерісінің соңғы кезеңіне жақындап қалдық. 2028 жылы толық мүшелікке өтеміз деп үміттенеміз. Бұл Қазақстанмен ынтымақтастықты жаңа деңгейге шығарады", — деді Черногория Президенті.
Келіссөздер барысында тараптар сауда көлемін арттыру, көлік-логистика, ауыл шаруашылығы және цифрландыру салаларындағы әріптестікті дамыту мүмкіндіктерін қарастырды. Сондай-ақ туризм, білім және ғылым бағыттарындағы байланыстарды күшейтуге уағдаласты.
Мемлекеттер басшылары мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықтың маңызды қадамдарын да атап өтті. Соның ішінде Черногория Ұлттық кітапханасы жанынан Абай орталығын ашуға қолдау көрсеткені үшін Қазақстан тарапы алғыс білдірді.
Кездесу соңында екі ел президенттері өңірлік және жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты.