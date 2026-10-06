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Саясат

Қазақстан мен Оман көлік және инвестициялық ынтымақтастықты нығайтпақ

Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид жылы қарсы алғаны және табысты келіссөз жүргізгені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Ол Қазақстан мен Оман арасындағы ынтымақтастықтың жан-жақты дамып келе жатқанын атап өтті. – Оман Қазақстанмен ықпалдастыққа айрықша мән береді. Соңғы жылдары екі елдің әріптестігі тың серпін алды. Біз мұны құптаймыз. Жоғары деңгейдегі еларалық сапарлар, Бірлескен үкіметаралық комиссия жұмысы ынтымақтастығымызды әлдеқайда нығайта түсуге мүмкіндік береді, – деді Оман Сұлтаны. Хайсам бен Тариқ Әл Саидтың айтуынша, екі елдің энергетика, тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, азық-түлік қауіпсіздігі, көлік-логистика, қаржы қызметтері, туризм, технология және жасанды интеллект салаларындағы инвестициялық ынтымақтастығын дамытуға зор мүмкіндік бар. – Біз дербес инвестициялық институттарымыздың, жеке сектор мен арнайы мемлекеттік құрылымдардың мүмкіндіктерін ұштастыратын жобалардың жүзеге асырылуын құптаймыз. Елеулі маңызға ие саланың бірі – көлік байланысы. Қазақстан Азия мен Еуропаны жалғайтын жаһандық сауда дәліздерінің бойында стратегиялық тұрғыдан ұтымды орналасқан. Ал Оман Шығанақ, Үнді мұхиты, Азия және Африка елдерінің басты нарықтарына төте шығатын теңіз жолдарын қамтамасыз етеді. Бір-бірін толықтыратын осы артықшылықтарымыз екі елдің өсіп-өркендеуіне ықпал етіп, пайдаға кенелтері анық. Сондықтан көлік-логистика саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға, соның ішінде Оман порттары арқылы сауда дәліздерін бірлесе дамытуға және елдеріміздің арасындағы әуе қатынасын жандандыруға ниеттіміз, – деді Оман Сұлтаны. Кездесу соңында Хайсам бен Тариқ Әл Саид Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты өзіне қолайлы уақытта Оманға сапармен келуге шақырды., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 14:08 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Тараптар екіжақты ынтымақтастықты дамыту және ортақ жобаларды іске асыру мәселелерін талқылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келіссөз барысында Мемлекет басшысы мәртебелі мейманға ілтипат білдіріп, оның Оман Сұлтаны ретінде Орталық Азияға алғаш рет сапармен келгенін атап өтті.

"Оманды Қазақстанның араб әлеміндегі уақыт тезінен өткен әрі сенімді серіктесі санаймыз. Келесі жылы айтулы дата – Қазақстан мен Оман арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 35 жыл толуын зор мақтанышпен атап өтеміз. Осы уақыт ішінде тату достыққа, өзара құрмет пен қолдауға негізделген серіктестіктің жаңа кезеңі үшін берік іргетас қаланды. Жақында Оман Премьер-министрінің экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары Зиязин бен Хайсам Әл Саид бастаған жоғары деңгейдегі делегацияның Астанаға жасаған жемісті сапары мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастың жандана түскенін айқын көрсетеді, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы қол жеткізілген уағдаластықтар бауырлас халықтарға айтарлықтай пайда әкеліп, стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтеруге ықпал ететініне сенім білдірді.

"Келіссөздер қорытындысы бойынша экономикалық ынтымақтастықтың түрлі бағыттарын, соның ішінде энергетика, көлік-логистика, ауыл шаруашылығы, ақпараттық технологиялар, цифрландыру, денсаулық сақтау және басқа да салаларды қамтитын екіжақты келісімдерге қол қоямыз. Бұдан бөлек, серіктестігіміздің басым бағыттарын белгілейтін Бірлескен мәлімдеме қабылдаймыз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент ортақ жобалардың іске асырылуын оң бағалады. Олардың қатарында "Доңға" мұнай кен орнын игеру, Solidcore Resources компаниясының Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы кәсіпорындары, Oman Investment Authority бірлескен инвестициялық қоры, сондай-ақ қонақ үй және шипажай инфрақұрылымын дамыту жобалары бар.

Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид жылы қарсы алғаны және табысты келіссөз жүргізгені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Ол Қазақстан мен Оман арасындағы ынтымақтастықтың жан-жақты дамып келе жатқанын атап өтті.

"Оман Қазақстанмен ықпалдастыққа айрықша мән береді. Соңғы жылдары екі елдің әріптестігі тың серпін алды. Біз мұны құптаймыз. Жоғары деңгейдегі еларалық сапарлар, Бірлескен үкіметаралық комиссия жұмысы ынтымақтастығымызды әлдеқайда нығайта түсуге мүмкіндік береді, – деді Оман Сұлтаны.

Хайсам бен Тариқ Әл Саидтың айтуынша, екі елдің энергетика, тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, азық-түлік қауіпсіздігі, көлік-логистика, қаржы қызметтері, туризм, технология және жасанды интеллект салаларындағы инвестициялық ынтымақтастығын дамытуға зор мүмкіндік бар.

"Біз дербес инвестициялық институттарымыздың, жеке сектор мен арнайы мемлекеттік құрылымдардың мүмкіндіктерін ұштастыратын жобалардың жүзеге асырылуын құптаймыз. Елеулі маңызға ие саланың бірі – көлік байланысы. Қазақстан Азия мен Еуропаны жалғайтын жаһандық сауда дәліздерінің бойында стратегиялық тұрғыдан ұтымды орналасқан. Ал Оман Шығанақ, Үнді мұхиты, Азия және Африка елдерінің басты нарықтарына төте шығатын теңіз жолдарын қамтамасыз етеді. Бір-бірін толықтыратын осы артықшылықтарымыз екі елдің өсіп-өркендеуіне ықпал етіп, пайдаға кенелтері анық. Сондықтан көлік-логистика саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға, соның ішінде Оман порттары арқылы сауда дәліздерін бірлесе дамытуға және елдеріміздің арасындағы әуе қатынасын жандандыруға ниеттіміз, – деді Оман Сұлтаны.

Кездесу соңында Хайсам бен Тариқ Әл Саид Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты өзіне қолайлы уақытта Оманға сапармен келуге шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ 2026 жылғы 5–6 қазанда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді. Оның Қазақстанға алғашқы мемлекеттік сапары екі елдің ұзақ мерзімді қарым-қатынасын дамыту тұрғысынан маңызды тарихи оқиға болды. Сапар барысында жоғары деңгейде өткен келіссөздер екіжақты қарым-қатынастың қазіргі жағдайы мен келешегі жөнінде жан-жақты пікір алмасуға мүмкіндік берді. Мемлекет басшылары бірлескен жобаларды, ынтымақтастықты одан әрі нығайту жолдарын, сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады. Көшбасшылар өзара құрмет пен сенімге негізделген екіжақты қарым-қатынастың достық әрі сындарлы сипатына ризашылық білдірді. Сонымен қатар екі тарап өзара мүдделі барлық салада ынтымақтастықты одан әрі дамытуға және нығайтуға дайын екенін жеткізді.
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