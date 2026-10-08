Қасым-Жомарт Тоқаев "Аваза" кешеніне келді
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 8 қазанда, Түрікменстанға жұмыс сапарымен барған Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының VIII консультативтік кездесуіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың Telegram-арнасындағы мәліметке сәйкес, Мемлекет басшысы кездесуге қатысу үшін "Аваза" кешеніне келді.
"Қасым-Жомарт Тоқаевты Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов қарсы алды", – делінген бейсенбі күні таратылған ресми хабарламада.
2026 жылғы 7 қазанда кешке Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстанға жұмыс сапарымен келді. Сапар аясында Мемлекет басшысы бірқатар халықаралық іс-шараға қатысады.
Әуежайда Қазақстан президентін Түрікменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – сыртқы істер министрі Рашид Мередов қарсы алды.
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