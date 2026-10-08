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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президентімен бірлескен жобаларды іске асыру барысын талқылады

Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентімен кездесу өткізді Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстанға жұмыс сапары аясында Сердар Бердімұхамедовпен кездесті. Мемлекет басшысы ықыласпен қарсы алып, қонақжайлық танытқаны үшін Түрікменстан Президентіне алғыс айтты. Сондай-ақ достыққа, тату көршілікке және өзара қолдауға негізделген қазақ-түрікмен қарым-қатынасының жоғары деңгейде екенін атап өтті. Кездесуде тараптар ықпалдастықтың барлық бағытында оң динамика байқалатынына тоқталды. Мемлекеттер басшылары бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтарды, сондай-ақ энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік және басқа да салалардағы бірлескен перспективті жобаларды жүзеге асыру барысын талқылады. Бұдан бөлек, мәдени-гуманитарлық байланыстарды кеңейтуге баса назар аударылды. Сонымен қатар алдағы бірлескен іс-шаралар кестесі қарастырылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 16:23 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 8 қазанында Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстанға жұмыс сапары аясында осы елдің Президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сүйенсек, кездесу барысында мемлекет басшысы жылы қарсы алып, қонақжайлық танытқаны үшін Түрікменстан Президентіне алғыс білдірді. Сондай-ақ достыққа, тату көршілікке және өзара қолдауға негізделген қазақ-түрікмен қарым-қатынасының жоғары деңгейде екенін атап өтті.

Кездесуде тараптар ынтымақтастықтың барлық бағытында оң ілгерілеу бар екенін айтты.

Мемлекеттер басшылары бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалуын, сондай-ақ энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік және басқа да салалардағы бірлескен перспективалы жобалардың іске асырылу барысын талқылады.

Бұдан бөлек, мәдени-гуманитарлық байланыстарды кеңейтуге баса назар аударылды. Кездесуде алдағы бірлескен іс-шаралардың кестесі де қарастырылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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