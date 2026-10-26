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Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Аустрия халқын Ұлттық күнімен құттықтады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Аустрияның Федералдық Президенті Александр Ван дер Белленге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 10:00 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 26 қазанында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Аустрияның Федералдық президенті Александр Ван дер Белленге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ресми ақпаратқа сүйенсек, Қазақстан президенті Александр Ван дер Белленді және Аустрия халқын ұлттық мерекесі – Ұлттық күнімен құттықтады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Аустрия арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдірді.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы Александр Ван дер Белленге жауапты мемлекеттік қызметінде табыс, ал Аустрия халқына бақ-береке тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
10:17, Бүгін
Мемлекет басшысы Республика күніне орай құттықтау жолдаған шет мемлекеттердің басшыларына алғыс айтты
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Қырғызстанның Тәуелсіздік күнімен құттықтады Мемлекет басшысы Қырғызстан Тәуелсіздігіне 35 жыл толуына орай Президент Садыр Жапаровқа құттықтау жеделхатын жолдады. – Бұл айтулы мереке қырғыз халқының еркіндікке, дербестік пен тәуелсіздікке ұмтылысын айшықтайды. Осы жылдар ішінде Қырғызстан ел болып еңсе тіктеуден бастап, орнықты дамуға дейінгі жолды абыроймен еңсерді. Мемлекеттіліктің іргесін бекітіп, бай рухани мұрасын сақтап қалды. Халықаралық аренада беделді елге айналды. Бұған Қырғыз Республикасының 2027-2028 жылдары БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануы жарқын мысал бола алады, – деп жазылған құттықтауда. Жеделхатта елдерімізді ғасырлардан тамыр тартатын достық пен тату көршілікке негізделген бауырластық қарым-қатынас байланыстыратыны атап өтілген. Президент стратегиялық серіктестік пен одақтастық қос халықтың игілігі жолында қарқынды түрде нығая беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровтың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас қырғыз халқына құт-береке тіледі.
09:11, 31 тамыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
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